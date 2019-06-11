ОБСЄ виявила на Донбасі російську станцію розвідки "Кредо-М1" Суспільство | 11-06-2019, 08:47 0 93

СММ ОБСЄ зафіксувала на околиці окупованого Первомайська сучасну російську переносну станцію наземної розвідки (ПСНР-9 "Кредо-М1").



Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.



"6 червня Місія зафіксувала 1 переносну станцію наземної розвідки (ПСНР-9 "Кредо-М1") на західній околиці н. п. Первомайськ (58 км на захід від Луганська)", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим Постійне представництво України при міжнародній організації у Відні виступило із засудженням чергового факту постачання Росією сучасної зброї на окуповані території Донбасу.



Нагадуємо:



Раніше СММ вже неодноразово повідомляла про виявлення різноманітних типів російських систем з постановки радіоперешкод та радіоелектронної боротьби, зокрема, Р330 "Житель", "Тірада-2", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", а також комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА "Репеллент-1".