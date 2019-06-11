Збережемо ліс від вогню! Суспільство | 11-06-2019, 09:44 0 86

У зв’язку із значним потеплінням і відсутністю опадів, що сприятиме підвищенню пожежної небезпеки в лісах, враховуючи наближення вихідних та святкових днів, Львівське обласне управління звертається до Вас бути обережними з вогнем у межах будь-якої природної території, не розводити багаття у недозволеному місці, не дозволяти дітям гратися з вогнем. Не випадково на в’їздах до лісу встановлені шлагбауми, аншлаги, що закликають громадян берегти ліс від вогню та від засмічення побутовими відходами.

З початку 2019 року рейдовими бригадами лісогосподарських підприємств управління складено 27 протоколів на порушників вимог пожежної безпеки в лісах.

Якщо ж пожежа розгорілася, і ви не можете загасити її самотужки – якнайшвидше зателефонуйте до служби порятунку за телефоном „101” чи повідомте лісову охорону (тел.297-61-21) або органи місцевого самоврядування.



Пам’ятайте! Тільки спільними зусиллями збережемо ліс від вогню.





Відділ охорони, захисту лісу та мисливського господарства Львівського ОУЛМ