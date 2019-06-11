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Збережемо ліс від вогню!
|Суспільство | 11-06-2019, 09:44
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У зв’язку із значним потеплінням і відсутністю опадів, що сприятиме підвищенню пожежної небезпеки в лісах, враховуючи наближення вихідних та святкових днів, Львівське обласне управління звертається до Вас бути обережними з вогнем у межах будь-якої природної території, не розводити багаття у недозволеному місці, не дозволяти дітям гратися з вогнем. Не випадково на в’їздах до лісу встановлені шлагбауми, аншлаги, що закликають громадян берегти ліс від вогню та від засмічення побутовими відходами.
З початку 2019 року рейдовими бригадами лісогосподарських підприємств управління складено 27 протоколів на порушників вимог пожежної безпеки в лісах.
Якщо ж пожежа розгорілася, і ви не можете загасити її самотужки – якнайшвидше зателефонуйте до служби порятунку за телефоном „101” чи повідомте лісову охорону (тел.297-61-21) або органи місцевого самоврядування.
Пам’ятайте! Тільки спільними зусиллями збережемо ліс від вогню.
Відділ охорони, захисту лісу та мисливського господарства Львівського ОУЛМ
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