Завтра буде призупинено подачу води до частини Франківського району Суспільство | 11-06-2019, 11:18 0 84 Як поінформували у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», завтра, 12 червня, буде призупинено подачу води до частини Франківського району. А у Галицький і Залізничний райони вода подаватиметься з пониженим тиском.



У зв'язку з плановими роботами із встановлення запірно-регулюючої арматури діаметром 200 і 250 мм на водопроводі по вул. В. Великого, 26, завтра, 12 червня, з 10.00 год до 19.00 год буде призупинено подачу води в Франківський район, обмежений вулицями: В. Великого, Виговського, Городоцька, 131 — 187, С. Бандери, Коперника, Гвардійська, Стрийська та прилеглі до них вулиці.



Також з пониженим тиском подача води буде здійснюватися в Галицький та Залізничний райони міста.



ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням вказаних робіт.