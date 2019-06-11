ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає гарячу воду до 1082 будинків Суспільство | 11-06-2019, 11:19 0 111 За інформацією диспетчерської служби ЛМКП «Львівтеплоенерго», станом сьогодні на ранок гарячу воду отримують 1082 будинків. Без гарячої води 18 будинків у Львові, які обслуговує це підприємство.



Без гарячого водопостачання залишається:



1 будинок у Шевченківському районі — вул. Студинського, 4, через порив трубопроводу холодного водопостачання. Відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 11 червня.

17 будинків у Франківському районі — вул. Наукова, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82 та вул. Пулюя, 32 і вул. Сахарова, 31, через ремонтні роботи на теплових мережах. Відновити подачу гарячої води планують 14 червня.

Адміністрація ЛМКП «Львівтеплоенерго» просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності.