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ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає гарячу воду до 1082 будинків

Суспільство | 11-06-2019, 11:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 111 111    
За інформацією диспетчерської служби ЛМКП «Львівтеплоенерго», станом сьогодні на ранок гарячу воду отримують 1082 будинків. Без гарячої води 18 будинків у Львові, які обслуговує це підприємство.

Без гарячого водопостачання залишається:

1 будинок у Шевченківському районі — вул. Студинського, 4, через порив трубопроводу холодного водопостачання. Відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 11 червня.
17 будинків у Франківському районі — вул. Наукова, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82 та вул. Пулюя, 32 і вул. Сахарова, 31, через ремонтні роботи на теплових мережах. Відновити подачу гарячої води планують 14 червня.
Адміністрація ЛМКП «Львівтеплоенерго» просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності.
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