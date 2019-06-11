Внаслідок ДТП на вул. Липинського, 60 постраждала пасажирка автобуса Суспільство | 11-06-2019, 11:19 0 89 Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 10 червня, близько 11.20 год. на вул. Липинського, 60 (Шевченківський район) водій, керуючи автомобілем «ВАЗ», створив аварійну ситуацію для маршрутного автобуса № 53 марки «МАN» (перевізник ТОВ «Успіх БМ»).



Під час екстреного гальмування, в салоні автобуса впала та травмувалася пасажирка, 1957 року народження, жителька с. Старий Яричів Кам’янка — Бузького району. Її з діагнозом перелом шийки бедра госпіталізовано в міський травмпункт № 2.



Обставини події встановлюють.