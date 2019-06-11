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До уваги платників податків!

Суспільство | 11-06-2019, 15:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    
Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що у зв`язку з введенням в дію з 02.05.2019 нових небюджетних рахунків 3719, відкритих на ім`я територіальних органів ДФС України, для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій у зв`язку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС рахунки для зарахування єдиного внеску відкриті на балансі Головних управлінь Державної казначейської служби України станом на 02.05.2019 заблоковані та надалі будуть закриті.
Кошти сплачені платниками на старі рахунки по зарахуванню єдиного внеску, не зараховуються, а повертаються платникам, як нез`ясовані надходження.
Враховуючи вищенаведене, Головне управління ДФС у Львівській області рекомендує платникам податків перевірити стан своїх банківських рахунків для розрахунку з бюджетом.
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