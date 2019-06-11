Пізнавальна екскурсія Суспільство | 11-06-2019, 15:22 0 59



ДП «Бродівський лісгосп» радо співпрацює з школами району із організації екскурсій на підприємство під час літніх канікул. Днями до лісгоспу завітали учні екологічного класу Бродівської гімназії ім. Труша.

На літніх канікулах учні проводять навчання в екошколі. Вчителі біології провели разом з працівниками лісгоспу екскурсії в дендропарк Берлинського лісництва, вивчаючи дендрофлору , екскурсію в мисливське господарство «Стир», де їм показали і розказали про фауну Бродівського району та Берлинське лісництво.

В Берлинському дендропарку екскурсію провів інженер лісових культур КІнаш Л.Л. Школярам розповіли коли був закладений парк, які ростуть дерева і їх кількість. Також інженер показала багато різних інтродуцентів, які ростуть в парку, де їхня батьківщина і, як вони акліматизувалися в наших умовах.

В мисливському господарстві «Стир» розповіли, які звірі водяться в наших лісах. Учням було цікаво подивитися на опудала, які є на підприємстві.

Відвідали школярі в Берлинського лісництва теплиці, де змогли подивитися, як вирощується посадковий матеріал. Зацікавило цікаво дітей протипожежна вишка з відеокамерою. Лісничий Берлинського лісництва Демчук С.В. показав, як проводиться відеоспостереження за лісовими пожежами. Разом з тим була проведена бесіда, як себе поводити в лісі, особливо в пожежонебезпечний період.

