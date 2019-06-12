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У центрі Львова влаштували акцію підтримки в’язнів Криму

Суспільство | 11-06-2019, 19:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 145 145    
У центрі Львова влаштували акцію підтримки в’язнів Криму
Сьогодні, 11 червня, кримськотатарська громада Львова організувала публічну масову акцію підтримки українських політв’язнів, яких незаконно утримує Російська Федерація внаслідок військової агресії та окупації Криму. Від громади міста до акції долучився заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Він наголосив, що Львів має велику повагу до кримськотатарського народу й підтримує українських політв’язнів. Адже Крим завжди був і є українським.
«Львів підтримує українських політв’язнів, яких незаконно утримує Російська Федерація внаслідок військової агресії і окупації Криму. Бо Крим був, є і буде українським. Важливо, щоб ми всі пам’ятали, що Україна — наш спільний дім. Ми не можемо знати, що буде завтра, але якщо ми маємо спільне бачення нашого майбутнього — то ми завжди переможемо будь-якого ворога», — зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова.

В акції взяли участь близько 200 осіб.

Як повідомляють організатори акції, внаслідок більш ніж 5 років панування на півострові окупаційного режиму, сьогодні вже понад 100 політв'язнів Криму утримуються за ґратами в російських в'язницях, в катівнях ФСБ. З 2014 року 18 осіб були знайдені мертвими, 17 людей зникли безвісти на території тимчасово окупованого Криму, і їх доля залишається невідомою по сьогоднішній день. 170 дітей в Криму залишилися без батька і годувальника.

Нагадаємо, 18 травня у Львові організували пам’ятні заходи, присвячені 75-тій річниці депортації кримськотатарського народу з історичної Батьківщини. На площі Ринок реквіємом та хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв депортації кримських татар, а також презентували виставку картин кримськотатарського художника, й організували флешмоб «Крим-Україна-Європа». Окрім того, біля Центру туристичної інформації відкрили символічний вуличний знак до пам’ятної дати — напис «площа Ринок, 1» трьома мовами.
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