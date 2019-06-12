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Мерія в Органному залі відреставрує фрески Яна Генрика Розена

Суспільство | 11-06-2019, 19:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 122 122    
Мерія в Органному залі відреставрує фрески Яна Генрика Розена
У Львівському будинку органної та камерної музики тривають ремонтні роботи з покращення благоустрою. Також там відновлять знайдені фрески Яна Генрика Розена.
Під час підготовки ремонту діючих туалетів експертами було обстежено стіни та шляхом зондування підтверджено існування під шаром штукатурки та плитки фресок відомого майстра напрямку сецесії Яна Генрика Розена. Відтак, в бюджеті міста на 2019 рік передбачено 800 тис. грн на облаштування нових туалетів та відкриття фресок, їх реставрацію та відновлення цілісного простору колишньої баптистерійної кімнати.

Реставраційні роботи проводитимуться польсько-українською реставраційною групою.

Метою проекту є не лише покращення благоустрою та відновлення історичного вигляду, але й удоступнення творів, що мають високу мистецьку та історичну цінність для широкого загалу.

Нагадаємо, за кошти міського бюджету (близько 900 тис. грн) минулого року було проведено поточний ремонт фойє, облаштовано вхідну зону та рецепцію. Оновлене фойє стало також експозиційним простором: у грудні 2018 року відкрито Галерею Органного залу, де відбуваються виставки робіт художників.
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