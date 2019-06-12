Львівський танцювальний клуб TRIUMF переміг у Міжнародному дитячому конкурсі Суспільство | 11-06-2019, 19:08 0 177 5−9 червня 2019 року у польському місті Конін відбувся 40-й Міжнародний дитячий конкурс пісні та танцю. На конкурсі було представлено дві хореографічні постановки від танцювального клубу TRIUMF — dance club (м. Львів). Композиція цього колективу «Передчуття» у категорії сучасного танцю віком до 16 років отримала бронзову нагороду, а також виграла Гран-прі конкурсу.



В конкурсі взяли участь 123 танцювальні колективи у віковій категорії до 16 років. Україну представляли Одеса і Львів.