   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 12/06/2019 Повернути тролейбус №10 – місія важлива...>> Під час відрізання металевої труби на вул. Підвальний, 13 зварювальник отримав опіки...>> Мерія скерувала листи в Національну поліцію і Укртрансбезпеку щодо обмеження заїзду в місто транспорту вагою понад 24 тонни...>> Від вул. Зеленої до житлового масиву «Пасічний» зроблено нову дорогу...>> ЛМКП «Львівводоканал» замінює ділянку магістрального водогону «Винники-Кривчиці»...>> Цього тижня у Львові гостюватимуть діти зі сходу України...>> В міській дитячій лікарні Львова з’явилась надсучасна лабораторія...>> Львівський танцювальний клуб TRIUMF переміг у Міжнародному дитячому конкурсі...>> Мерія в Органному залі відреставрує фрески Яна Генрика Розена...>> У центрі Львова влаштували акцію підтримки в’язнів Криму...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Львівському безхатченку, який побив знайомого до смерті, загрожує в’язниця...
11-06-2019, 09:38  >>> 
Підозрюваного в убивстві майданівця снайпера випустили під нічний домашній арешт...
11-06-2019, 08:45  >>> 
Працівнику поліції, який у грудні минулого року вчинив смертельну ДТП, загрожує до 8 років в’язниці...
10-06-2019, 19:00  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 

Львівський танцювальний клуб TRIUMF переміг у Міжнародному дитячому конкурсі

Суспільство | 11-06-2019, 19:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 177 177    
5−9 червня 2019 року у польському місті Конін відбувся 40-й Міжнародний дитячий конкурс пісні та танцю. На конкурсі було представлено дві хореографічні постановки від танцювального клубу TRIUMF — dance club (м. Львів). Композиція цього колективу «Передчуття» у категорії сучасного танцю віком до 16 років отримала бронзову нагороду, а також виграла Гран-прі конкурсу.

В конкурсі взяли участь 123 танцювальні колективи у віковій категорії до 16 років. Україну представляли Одеса і Львів.
   Новини по темі: Суспільство
Під час відрізання металевої труби на вул. Підвальний, 13 зварювальник отримав опіки...
11-06-2019, 19:19  >>> 
Мерія скерувала листи в Національну поліцію і Укртрансбезпеку щодо обмеження заїзду в місто транспорту вагою понад 24 тонни...
11-06-2019, 19:17  >>> 
Від вул. Зеленої до житлового масиву «Пасічний» зроблено нову дорогу...
11-06-2019, 19:17  >>> 
ЛМКП «Львівводоканал» замінює ділянку магістрального водогону «Винники-Кривчиці»...
11-06-2019, 19:14  >>> 
Львівський танцювальний клуб TRIUMF переміг у Міжнародному дитячому конкурсі...
11-06-2019, 19:08  >>> 
Мерія в Органному залі відреставрує фрески Яна Генрика Розена...
11-06-2019, 19:07  >>> 
У центрі Львова влаштували акцію підтримки в’язнів Криму...
11-06-2019, 19:02  >>> 
   АктуальноАктуально
У Львові відбудеться велосипедний захід «Велозаїзд по Львову»...
07-06-2019, 11:28  >>> 
На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув...
30-05-2019, 09:12  >>> 
У Києві пройде Форум жіночого партнерства...
28-05-2019, 13:54  >>> 
   ПолітикаПолітика
Вакарчук: "Голос" зробить усе, щоб мажоритарка зникла назавжди...
11-06-2019, 08:40  >>> 
Трампу рекомендують відкласти заборону на використання обладнання Huawei...
10-06-2019, 08:14  >>> 
У НАТО закликали до мирного вирішення політичної кризи в Молдові...
10-06-2019, 07:39  >>> 
   Діловий світДіловий світ
У ДФС нагадують про зміну реквізитів рахунків для зарахування єдиного внеску...
11-06-2019, 15:20  >>> 
Податкова міліція Львівщини звітує про результати січня-червня 2019 року...
11-06-2019, 12:13  >>> 
Офіційний курс: гривня продовжує впевнено зміцнюватися...
11-06-2019, 09:35  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Під час відрізання металевої труби на вул. Підвальний, 13 зварювальник отримав опіки...
11-06-2019, 19:19  >>> 
Мерія скерувала листи в Національну поліцію і Укртрансбезпеку щодо обмеження заїзду в місто транспорту вагою понад 24 тонни...
11-06-2019, 19:17  >>> 
Від вул. Зеленої до житлового масиву «Пасічний» зроблено нову дорогу...
11-06-2019, 19:17  >>> 
   ВладаВлада
Мер Львова зустрівся з кримськотатарськими активістами...
10-06-2019, 18:57  >>> 
Депутати спершу вимагали, а потім не знайшли часу заслухати інформацію про роботу Муніципальної варти та АТП № 1...
07-06-2019, 19:57  >>> 
Саакашвілі відмовився очолити партію Кличка - джерела...
07-06-2019, 07:49  >>> 
   КультураКультура
Перший театр готує прем’єру п’єси Pentecost...
10-06-2019, 15:34  >>> 
У четвер парафія святого Антонія римо-католицької церкви проведе у Львові процесійну ходу...
10-06-2019, 14:46  >>> 
У Філарета заявили, що Собор, на якому розпустили УПЦ КП, не має юридичної сили...
06-06-2019, 08:37  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
20:40 Повернути тролейбус №10 – місія важлива
19:19 Під час відрізання металевої труби на вул. Підвальний, 13 зварювальник отримав опіки
19:17 Мерія скерувала листи в Національну поліцію і Укртрансбезпеку щодо обмеження заїзду в місто транспорту вагою понад 24 тонни
19:17 Від вул. Зеленої до житлового масиву «Пасічний» зроблено нову дорогу
19:14 ЛМКП «Львівводоканал» замінює ділянку магістрального водогону «Винники-Кривчиці»
19:12 Цього тижня у Львові гостюватимуть діти зі сходу України
19:11 В міській дитячій лікарні Львова з’явилась надсучасна лабораторія
19:08 Львівський танцювальний клуб TRIUMF переміг у Міжнародному дитячому конкурсі
19:07 Мерія в Органному залі відреставрує фрески Яна Генрика Розена
19:02 У центрі Львова влаштували акцію підтримки в’язнів Криму

   Анонси
Цими вихідними у Львові відбудуться Дні Яцека Куроня...
11-06-2019, 15:15  >>> 
#КіноНаДаху: Центр Довженка розпочинає сезон безкоштовних кінопоказів...
11-06-2019, 15:10  >>> 
У Львові всьоме проведуть Фестиваль давньої музики. Програма...
11-06-2019, 11:24  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования