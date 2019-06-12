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ЛМКП «Львівводоканал» замінює ділянку магістрального водогону «Винники-Кривчиці»

Суспільство | 11-06-2019, 19:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 147 147    
ЛМКП «Львівводоканал» замінює ділянку магістрального водогону «Винники-Кривчиці»
У с. Лисиничі, в районі вулиці Квіткової, тривають планові роботи із заміни головної гілки магістрального водогону «Винники-Кривчиці», по якому вода з Плугівського водозабору розподіляється споживачам Личаківського району міста Львова та міста Винники. Про це повідомляє ЛМКП «Львівводоканал».
За інформацією підприємства, старі труби, термін експлуатації яких уже давно минув, заміняють на нові чавунні із більшим терміном експлуатації. Загалом комунальники уже проклали та підключили близько 900 погонних метрів трубопроводів великого діаметру. У червні планують замінити ще 120 метрів трубопроводу діаметром 700 мм.

На підприємстві додають, що технічний стан магістральних водогонів на ділянках «Винники-Кривчиці» та Винники-Довга" є критичний. 2018 року тут зафіксовано 478 аварій, які призводять до періодичних перебоїв у роботі системи водопостачання, нераціональних втрат води й енергоресурсів.

«Артезіанська вода Плугівського водозабору має хімічні показники, які пришвидшують корозію сталі. Саме тому цей 40-річний трубопровід є значно аварійніший, аніж інші старші водогони. Для виконання ремонту ми змушені припиняти подачу води споживачам, чим розбалансовуємо роботу усієї гідравлічної системи. Після кожної зупинки та повторного запуску відбувається «заповітрення» мережі — і, як наслідок, — додаткові пориви трубопроводів.

Заміна магістральних водогонів вкрай потрібна для міста, адже завдяки їхньому оновленню зменшиться кількість аварійних ситуацій та покращиться якість води", — коментує головний інженер ЛМКП «Львівводоканал» Анатолій Шимоняк
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