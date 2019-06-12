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Від вул. Зеленої до житлового масиву «Пасічний» зроблено нову дорогу

Суспільство | 11-06-2019, 19:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 149 149    
Від вул. Зеленої до житлового масиву «Пасічний» зроблено нову дорогу
Ремонти доріг у Львові тривають. Цього року ремонтні роботи на головних магістралях проводять підрядні організації на замовлення ЛКП «Львівавтодор». За інформацією підприємства, капітальний ремонту дороги від вул. Зелена, 261 до житлового масиву «Пасічний» повністю завершено. Виконавець робіт — підрядна організація ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», яка виграла повторний тендер у 2018 році, приступила до виконання своїх зобов’язань згідно з договором у березні цього року. Загальна вартість ремонту цієї дороги 8,3 млн. грн. Нагадаємо, капітальний ремонт вул. Зелена до житлового масиву «Пасічний» це один з 8-ми дорожніх об’єктів, які планували завершити цьогоріч.
Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», на цьому об’єкті у 2018 році було влаштовано дощову каналізацію та дощові колодязі; виконано прохід через вулицю Зелену методом горизонтально-спрямованого буріння з включенням в існуючий дощовий колектор; замінено аварійні газопровід і водопровід. Дані роботи виконав перший підрядник — це компанія «Альтіс». Натомість роботи з влаштування дорожнього полотна та тротуарів, проведення благоустрою провела компанія ТзОВ «Онур».

«Ділянка, де проводився ремонт, була в аварійному стані. У 2017 році були проведені тендерні процедури. Але, на жаль, перемогла компанія, яка виявилася не спроможною завершити усі роботи. У минулому році з нею розірвали договір і оголосили повторний тендер. Перемогла компанія ТзОВ „Онур“, яка в березні цього року приступила до робіт і, фактично, завершила їх у травні цього року. Зробили все швидко і якісно. Залишилися дрібні моменти, які підрядник доробить», — розповів Андрій Білий, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Як повідомила Оксана Єстеферова, в.о. директора ЛКП «Львівавтодор», загальна вартість проекту ремонту вул. Зелена до житлового масиву «Пасічний» становить 8,3 млн. грн.

«Загальна вартість проекту становила 8,3 млн. грн. Попереднім підрядником — це компанія „Альтіс“, були виконані роботи із заміни інженерних мереж, а саме прокладення дощової каналізації та ін. Перший підрядник виконав роботи фактично на 2 млн. грн. Натомість „Онур“ провів роботи на суму більше як 6 млн. грн», — додала Оксана Єстеферова.

Довідка
Довжина вулиці, яка підлягала капітальному ремонту — близько 450 м.

Проектом капітального ремонту вулиці передбачено:

дві смуги руху по 3,5 м (загальна ширина вулиці — 7 м), з тротуаром 1,5 м по одній стороні вул.
влаштування дощової каналізації діаметром 300 мм з влаштуванням дощових колодязів, дощоприймачів з підключенням до дощового колектора з протилежної сторони вул. Зеленої.
Нагадаємо, за інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, цього року будуть завершені ремонтні роботи на 8 об’єктах, а саме завершення робіт з будівництва гравійної дороги до мікрорайону «Білогорща», ремонт вул. Замарстинівська, ремонт вул. Пластова, ремонт вул. Зелена, ремонт вул. Збиральна, ремонт вул. Пулюя-Трускавецька, ремонт вул. Зимновідська-Станційна, та ремонт вул. Городоцька, 166.
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