Мерія скерувала листи в Національну поліцію і Укртрансбезпеку щодо обмеження заїзду в місто транспорту вагою понад 24 тонни Суспільство | 11-06-2019, 19:17 0 140 З огляду на погодні умови, а саме зростання температури зовнішнього повітря до 30 градусів, та з метою збереження дорожнього покриття, Львівська міська рада скерувала листи в Національну поліцію та Укртрансбезпеку щодо обмеження заїзду в місто транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни. Обмеження просять встановити на період з 11 по 16 червня цього року.



«У зв'язку з pізким підвищенням темпеpaтуpи aтмосфеpного повітря та відповідно до ст. 12 Закону України „Про автомобільні дороги“, ст. 5, ст. 6 Закону України „Про дорожній рух“, Постанови КМУ від 27.06.2007 року № 879 „Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування“, з метою забезпечення утримання мережі автомобільних доріг загального користування у місті, у тому числі за складних погодних умов, просимо в межах повноважень вжити заходи щодо обмеження руху транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь 7 тонн в межах міста на період з 11 по 16 червня 2019 року», — йдеться у листі.