Під час відрізання металевої труби на вул. Підвальний, 13 зварювальник отримав опіки Суспільство | 11-06-2019, 19:19 0 152 Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 11 червня близько 14.59 год. у Львові на вул. Підвальній, 13 (Галицький район), під час відрізання металевої труби болгаркою на зовнішній території будівлі Державного архіву Львівської області, стався вибух газу. Внаслідок вибуху працівник приватно-виробничої комерційної компанії «Універсал-сервіс» — зварювальник, 1974 року народження, отримав термічні опіки.



Зокрема, чоловік отримав термічні опіки 2−3 ступеня правого передпліччя, опіки обличчя, та був госпіталізований у 8-му міську клінічну лікарню.



Постраждалий проживає у с. Перегноїв Золочівського району Львівської області.



Обставини події встановлюють.