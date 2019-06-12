|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Під час відрізання металевої труби на вул. Підвальний, 13 зварювальник отримав опіки
|Суспільство | 11-06-2019, 19:19
| 0 152
|
|Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 11 червня близько 14.59 год. у Львові на вул. Підвальній, 13 (Галицький район), під час відрізання металевої труби болгаркою на зовнішній території будівлі Державного архіву Львівської області, стався вибух газу. Внаслідок вибуху працівник приватно-виробничої комерційної компанії «Універсал-сервіс» — зварювальник, 1974 року народження, отримав термічні опіки.
Зокрема, чоловік отримав термічні опіки 2−3 ступеня правого передпліччя, опіки обличчя, та був госпіталізований у 8-му міську клінічну лікарню.
Постраждалий проживає у с. Перегноїв Золочівського району Львівської області.
Обставини події встановлюють.
|
|