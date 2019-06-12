Триває реконструкція Личаківського парку Суспільство | 07-06-2019, 19:45 0 35

Продовжується реконструкція Личаківського парку. Загальна вартість згідно з проектом становить 36 млн грн.



Депутат ЛМР Юрій Кужелюк розповідає: «Зараз триває перший етап – облаштування алеї від вулиці Цетнерівка (стадіон СКІФ) до вул. Пасічної. Алея складатиметься з пішохідної та велодоріжок, викладених клінкерною плиткою. У парку повинно бути облаштоване освітлення, якого ніколи не було. Згодом повинен бути оновлений дитячий майданчик біля головної алеї та облаштовані лавочки для відпочинку».



Станом на зараз прокладено частину велодоріжки і завершуються роботи з облаштування дощового водовідведення на головній алеї. Після цього почнеться викладення пішохідної доріжки. «Таким чином поступово парк набуде облаштованого сучасного виду, де зможуть відпочивати львів’яни», - зазначає Юрій Кужелюк.