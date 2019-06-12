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Число погибших от пожара в одесской больнице возросло до 7-ми
|Суспільство | 12-06-2019, 09:08
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|В больнице скончался один из 5 госпитализированных из-за пожара в Одесском областном медцентре психического здоровья человек.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
10 июня в 21:44 в Суворовском районе Одесса по ул. Академика Воробьева, 9, в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" Одесского облсовета возник пожар.
Вследствие него погибли 6 человек, еще 5-ро были госпитализированы.
Предварительная причина возгорания – занесение огня извне.
Президент Владимир Зеленский поручил правительству создать государственную комиссию по расследованию пожара в психиатрической больнице в Одессе.
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