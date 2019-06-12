Львівським депутатам показали сміттєпереробний комплекс польського ҐданськаЛьвівським депутатам показали сміттєпереробний комплекс польського Ґданська Суспільство | 12-06-2019, 10:44 0 79





Поляки показали депутатам ЛМР, що вони роблять зі своїм сміттям. Для міських обранців мерія влаштувала ознайомчий візит на завод механіко-біологічної переробки у місті Ґданськ. Таку поїздку організували на доручення міського голови, аби депутати ознайомилися з роботою комплексу та його впливом на довкілля. Адже саме таку технологію використають при спорудженні заводу у Львові.

У Ґданську львівські депутати ознайомлюються із тим, як у місті організована система поводження з відходами та як працює місцевий сміттєпереробний завод. Всього у ознайомчому візиті погодилося взяти участь 7 депутатів, що є представниками усіх фракцій.



«Для ознайомчого візиту ми обрали місто Ґданськ як таке, у якому працює аналогічний сміттєпереробний завод до того, який ми плануємо збудувати у Львові. Тож це прекрасна нагода на власні очі побачити, як працюють такі підприємства і поставити питання фахівцям, які займаються його експлуатацією. Об’єкти, які ми разом відвідуємо, за принципом роботи та технологіями є такими самими, які будуть у майбутньому комплексі на вулиці Пластовій, 13», — розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.



Зокрема, у Ґданську депутати Львова ознайомилися із роботою сортувальної установки для окремо зібраних і змішаних відходів, системою компостування біологічних відходів та побачили як працює система збирання та дроблення великогабаритних відходів.



Довідка

Сміттєпереробний завод у Гданську обслуговує територію, де мешкає близько 500000 осіб. Комплекс розпочав свою діяльність на початку 90-их. У 2008 році приєднався до проекту Європейського Союзу, був модернізованим і у 2011 році запрацював оновленими потужностями. Відстань до найближчого житлового будинку складає 200 метрів, комплекс також знаходиться в адміністративних межах міста.



Нагадаємо, рекультивація Грибовицького сміттєзвалища є частиною комплексного плану вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами у Львові. За два роки у місті збудують перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, рекультивують старий полігон та впровадять нову систему поводження з відходами. Вона передбачатиме сортування сухого та вологого сміття, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття. Вже у цьому році відкриється станція компостування органічних відходів. Для цих цілей місто отримало 25 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, 10 млн євро гранту — безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Внесок міста — 6,75 млн євро.