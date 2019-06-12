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Львівським депутатам показали сміттєпереробний комплекс польського ҐданськаЛьвівським депутатам показали сміттєпереробний комплекс польського Ґданська

Суспільство | 12-06-2019, 10:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    
Львівським депутатам показали сміттєпереробний комплекс польського ҐданськаЛьвівським депутатам показали сміттєпереробний комплекс польського Ґданська
Львівським депутатам показали сміттєпереробний комплекс польського ҐданськаЛьвівським депутатам показали сміттєпереробний комплекс польського Ґданська
Львівським депутатам показали сміттєпереробний комплекс польського ҐданськаЛьвівським депутатам показали сміттєпереробний комплекс польського Ґданська
Поляки показали депутатам ЛМР, що вони роблять зі своїм сміттям. Для міських обранців мерія влаштувала ознайомчий візит на завод механіко-біологічної переробки у місті Ґданськ. Таку поїздку організували на доручення міського голови, аби депутати ознайомилися з роботою комплексу та його впливом на довкілля. Адже саме таку технологію використають при спорудженні заводу у Львові.
У Ґданську львівські депутати ознайомлюються із тим, як у місті організована система поводження з відходами та як працює місцевий сміттєпереробний завод. Всього у ознайомчому візиті погодилося взяти участь 7 депутатів, що є представниками усіх фракцій.

«Для ознайомчого візиту ми обрали місто Ґданськ як таке, у якому працює аналогічний сміттєпереробний завод до того, який ми плануємо збудувати у Львові. Тож це прекрасна нагода на власні очі побачити, як працюють такі підприємства і поставити питання фахівцям, які займаються його експлуатацією. Об’єкти, які ми разом відвідуємо, за принципом роботи та технологіями є такими самими, які будуть у майбутньому комплексі на вулиці Пластовій, 13», — розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Зокрема, у Ґданську депутати Львова ознайомилися із роботою сортувальної установки для окремо зібраних і змішаних відходів, системою компостування біологічних відходів та побачили як працює система збирання та дроблення великогабаритних відходів.

Довідка
Сміттєпереробний завод у Гданську обслуговує територію, де мешкає близько 500000 осіб. Комплекс розпочав свою діяльність на початку 90-их. У 2008 році приєднався до проекту Європейського Союзу, був модернізованим і у 2011 році запрацював оновленими потужностями. Відстань до найближчого житлового будинку складає 200 метрів, комплекс також знаходиться в адміністративних межах міста.

Нагадаємо, рекультивація Грибовицького сміттєзвалища є частиною комплексного плану вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами у Львові. За два роки у місті збудують перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, рекультивують старий полігон та впровадять нову систему поводження з відходами. Вона передбачатиме сортування сухого та вологого сміття, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття. Вже у цьому році відкриється станція компостування органічних відходів. Для цих цілей місто отримало 25 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, 10 млн євро гранту — безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Внесок міста — 6,75 млн євро.
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