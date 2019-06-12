Вчора у Львові потяг травмував чоловіка Суспільство | 12-06-2019, 10:45 0 78 Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 11 червня о 18.12 год. на залізничній станції «Сихів», потяг сполученням Львів — Ходорів травмував чоловіка, 1991 року народження, жителя м. Львова.



Постраждалого було госпіталізовано у реанімаційне відділення 8-ї міської клінічної лікарні з діагнозом відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, різані травми голови, верхніх і нижніх кінцівок. Затримка потяга становила 18 хвилин.



Обставини події встановлюють.