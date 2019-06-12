Комунальні служби міста ліквідують самосіви на дахах будинків Суспільство | 12-06-2019, 10:47 0 85

Департамент житлового господарства та інфраструктури доручив районним адміністраціям провести обстеження дахів будинків на предмет самосівів. Комунальні служби районів ліквідують самосіви на дахах будинків комунальної власності, натомість власникам приватних будівель буде скеровано приписи про ліквідацію дикорослих рослин, в разі якщо такі буде виявлено на приватних будівлях.

«Щороку комунальні служби районних адміністрацій проводять обстеження та роботи з ліквідації дикорослих рослин на дахах, балконах і парапетах львівських будинків. Ліквідовують рослинність на будинках комунальної форми власності. Натомість, якщо самосіви виявляють на приватних будинках, то їхнім власникам скеровують приписи», — розповіла Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.



Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР просить допомоги у виявленні дикорослих рослин на дахах, балконах і парапетах львівських будинків. Повідомляти цю інформацію можна на фейсбук сторінку Гарячої лінії міста.