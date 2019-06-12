Майже двадцять шість мільйонів гривень надійшло до місцевої казни Львівщини плати за ліцензії за п’ять місяців 2019 року Суспільство | 12-06-2019, 12:35 0 76 Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Львівській області надходження до місцевого бюджету за травень 2019 року по платі за ліцензії, що контролюють податкові органи склали 5 995,8 тис. грн., що на 511,2 тис. грн. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

За п’ять місяців цього року надходження становлять 25 875,4 тис. гривень.

Працівниками управління за січень-травень видано 6 338 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (3 712 шт.) та тютюновими виробами (2 626 шт.), призупинено дію 838 ліцензій та анульовано 985 ліцензій.

Проведено 418 фактичних перевірок діяльності суб’єктів господарювання, за результатами яких донараховано 2 646,4 тис.грн., сплачено 685,5 тис. гривень.



