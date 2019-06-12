Ресторан «Червона рута», де на весіллі та бенкетах отруїлися люди, закрили: тут фахівці виявили низку порушень Суспільство | 12-06-2019, 12:38 0 217

Сьогодні, 12 червня, у мерії на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили ситуацію, що склалась внаслідок отруєння великої кількості осіб у ресторані «Червона рута» на Сихові. Комісія заслухала інформацію від керівництва Держпродспоживслужби та Львівського лабораторного центру. Фахівці зазначили, що заклад не був зареєстрований — тобто працював самовільно. Тут були значні порушення у приготуванні страв, а в усіх досліджених кулінарних виробах виявили хвороботворні бактерії. Відтак, заклад закрито, скеровано припис для усунення недоліків та складено протокол про адміністративне правопорушення. Поліція ж порушила кримінальне провадження за цим фактом.

«8 червня у ресторані „Червона рута“ на вул. Хуторівка, 26 проводилося весілля приблизно на 100 людей. 9 червня було проведено 4 банкети із загальною кількістю 57 людей. Перші повідомлення ми отримали у неділю, й одразу Держпродспоживслужба із Лабораторним центром виїхали для проведення обстежень і відбору лабораторних проб харчових продуктів. У закладі допущено дуже серйозні порушення — дозволено привести певні страви організаторами весілля, які теж могли спричинити отруєння. Але і в самому закладі були надзвичайно великі порушення санітарного законодавства. У харчоблоці стелі, підлоги — усі уражені грибком», — розповіла головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області Зоряна Стоцько.



З її слів, також була порушена технологія приготування справ — готували страви, які заборонені для приготування в літній період. А це заливна риба, холодці, майонези власного приготування, печінкові торти, запечена печінка тощо. Тобто було багато страв, які є небезпечними в епідемічному відношенні в цей період. Окрім того, в закладі на всі страви, які готувалися, відсутні технологічні картки і документи, які засвідчували б якість продуктів. Також весь персонал, який був залучений до приготування страв, не мав медогляду й не пройшов гігієнічного навчання. Тому, з її слів, це все були фактори, які могли сприяти виникненню цього захворювання.



«Відібрано 12 проб готових кулінарних виборів, 20 змивів і обстежено персонал на носійство кишкової групи та стафілококу. Результатів ще немає, вони в роботі.



Окрім того, вчора на 9 годину вечора уже почали поступати люди, які були не на весіллі, а на бенкетах наступного дня. На сьогодні ми маємо 55 людей потерпілих, з них 6 дітей. В інфекційній лікарні на лікуванні перебуває 46 людей, з них 5 дітей", — додала Зоряна Стоцько.



Відтак, ресторан закрито з 10 червня, скеровано припис для усунення недоліків і складено протокол для притягнення до адміністративної відповідальності. Поліція порушила кримінальне провадження за цим фактом.



«Лабораторні дослідження уже виписуються, і дуже багато є відхилень: брудний посуд, у всіх кулінарних виробах виявлені хвороботворні бактерії: стафілокок, кишкова паличка», — зазначила Галина Михальчук, завідувач Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».



Як зауважили фахівці Держпродспоживслужби у Львівській області, заклад не зареєстрований — тобто працював самовільно.