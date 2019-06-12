Місто відновить аварійний об’єкт на вул. І. Багряного, 53 Суспільство | 12-06-2019, 12:39 0 133

Сьогодні, 12 червня, у мерії на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій погодили рішення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на невідкладні аварійно-відновлювальні роботи. Відновлення потребують окремі конструкційні елементи покрівлі житлового будинку № 53 на вул. І. Багряного.

Вартість аварійно-відновлювальних робіт становить 307 615 грн.



Зазначимо, що раніше на технічному поверсі будинку № 53 на вул. І. Багряного відбулося руйнування цегляної кладки стіни, що призвело до просідання залізобетонного ригеля до 0,8 м та залізобетонних плит покриття будівлі.



Як акцентують фахівці, зволікання з проведенням термінових аварійно-відновлювальних робіт може призвести до виникнення надзвичайної ситуації, в тому числі з непередбачуваними наслідками.