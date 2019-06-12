До кінця дня призупинено подачу гарячої води до 113 будинків Франківського району Суспільство | 12-06-2019, 12:40 0 77 Сьогодні, 12 червня, з 11.00 год ЛМКП «Львівтеплоенерго» призупинило подачу гарячої води до 113 житлових будинків Франківського району у зв’язку з аварійними роботами на магістральному трубопроводі за адресою вул. Стрийська, 148. Відновлення гарячого водопостачання планують сьогодні, після 18.00 год.



За інформацією ЛМКП «Львівтеплоенерго», призупинено подачу гарячої води до усіх будинків на вул. Наукова та вул. Пулюя, та до будинків на вул. Тролейбусна, 7, 10, 12, 14, вул. Кн. Ольги, 69, 71, 73, 75, 77, вул. Кульпарківська, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, вул. Симоненка, 7, 9, 11, 13.



Відновлення подачі гарячої води заплановано сьогодні, 12 червня, після 18.00 год.



Адміністрація ЛМКП «Львівтеплоенерго» просить вибачити за тимчасові незручності, у зв’язку з аварійними роботами.