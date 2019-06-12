Незабаром у Львові відкриють 5 нових спортивних майданчиків Суспільство | 12-06-2019, 16:04 0 55

У Львові в різних районах міста активно створюють нові спортивні майданчики. Нещодавно була відкрита нова спортивна зона на вулиці Хоткевича, а за місяць відкриють ще 5.



На вул. Хоткевича, 40−44 вже зданий в експлуатацію спортивний майданчик з вуличними тренажерами та місцями для воркауту. Вартість такої спортивної зони — близько 800 тисяч гривень.



До кінця липня планується відкриття 5 нових спортивних зон у Львові, а саме:



на вул. Винниченка, 4 — скейт-майданчик. Вартість: 1,5 млн грн.

на вул. Винниченка, 4 — баскетбольний майданчик з полівеніловим покриттям, трибунами, вуличними тренажерами. Вартість: 2,9 млн грн

на вул. Марка Вовчка, 3 — мультифункційний майданчик з вуличними тренажерами, зоною для «Street Workout», полем для гри у футбол та баскетбол з поліуретановим покриттям. Вартість: 2,3 млн грн.

на вул. Ковельській, 67 — міні-футбольний майданчик з штучним покриттям. Вартість: 1,5 млн грн.

на вул. Медової Печери, 7−9 — міні-футбольний майданчик з штучним покриттям. Вартість: 2,3 млн грн.



Окрім цього скоро будуть стартувати роботи з облаштування мультифункційного майданчика із зоною для баскетболу, футболу, воркауту, з вуличними тренажерами за адресою: вул. Тракт Гринянський, 147.



«Зараз розробляється проектно-кошторисна документація на такі спортивні майданчики: міні-футбольний майданчик з вуличними тренажерами та зоною для воркауту на вул. Шевченка, 360, мультифункційний майданчик з резиновим покриттям із зоною для баскетболу, міні-футболу, воркауту, вуличними тренажерами на вул. Тролейбусній, 2, великий мультифункційний майданчик на вул. Величковського, 16−18, спортивний комплекс із тенісними кортами з міні-футбольним майданчиком на вул. Й. Сліпого, 33. Також розробляється проектно-кошторисна документація на масштабну реконструкцію спортивного комплексу на вул. Кастелівка, 8», — розповів директор ЛКП «Спортресурс» Ігор Самотій.