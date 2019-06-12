Громада міста співчуває рідним та близьким соліста Львівської опери Романа Вітошинського Суспільство | 12-06-2019, 16:05 0 62

Стало відомо, що у вівторок уночі відійшов у вічність багаторічний соліст Львівського національного театру опери та балету ім. С. Крушельницької, викладач Музичної академії ім. М. Лисенка Роман Вітошинський. Громада міста висловлює щирі співчуття рідним та близьким.

«Співчуваємо рідним та близьким. Люди мистецтва — це люди, які мають настільки велике серце, що любов від нього обігріває десятки, сотні, тисячі людей. Це велика втрата для Львова та всього мистецького середовища. Сумуємо», — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.



Деталі щодо прощання та похорону буде повідомлено згодом.