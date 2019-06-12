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Понад 1,8 млрд грн ЄСВ спрямували на соціальні потреби мешканці Закарпаття
|Суспільство | 12-06-2019, 16:06
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|За п’ять місяців цього року платники Закарпатської області перерахували до бюджету 1 млрд 801 млн грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Це на 314,1 млн грн або на 21,1 % більше, ніж за аналогічний період 2018 року.
Зокрема, цьогоріч у травні надійшло 364,3 млн грн ЄСВ, що на 50,4 млн грн більше, ніж у травні 2018-го.
Фахівці органів ДФС краю нагадують, що фізичні особи – підприємці звільняються від сплати єдиного внеску за себе, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст.26 Закону №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі у системі (тобто при поданні звіту).
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