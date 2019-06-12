У Трускавці відбудеться традиційний Форум місцевого розвитку-2019 Суспільство | 12-06-2019, 17:01 0 63 25-27 червня у місті Трускавці традиційно пройде уже IV Форум місцевого розвитку.



Як розповіла директорка Асоціації «Єврорегіон Карпати-Україна» Галина Литвин, щороку Форум збирає тих, хто любить Карпати, вболіває за них і прагне щось змінити у цьому регіоні.



«Звісно ми будемо говорити про розвиток Карпат. З року в рік ми намагаємося обирати найгостріші теми, які стосуються проблематики Карпатського регіону. Цьогоріч ми визначили для обговорення три основних напрямки: просування стратегії розвитку Карпатського розвитку та секторальні програми підтримки громад, друге - використання інструментів партнерства і співпраці для розвитку територій. Також новинкою буде економічна складова форуму, яка стосуватиметься того, аби спробувати пожвавити підприємницьку діяльність, спробувати допомогти і вибудувати дієві правила співпраці бізнесу та влади на місцях».



«Карпатський прорив: партнерство задля розвитку» - саме такою, за словами Галина Литвин, є провідна ідея форуму, яка передбачає об’єднання зусиль як областей Карпатського регіону, так і центральних органів влади задля отримання пілотної програми підтримки Українських Карпат у майбутній фінансовій перспективі Європейського Союзу. «Ми над цим працюємо уже зараз і справді віримо у наш успіх», – наголосила вона.



До слова , цьогоріч на форумі очікують понад 400 учасників - представників виконавчої та законодавчої влади, місцевого самоврядування, закордонних гостей та партнерів, дипломатичного корпусу, бізнесу тощо.



У програмі заплановано близько 20 панельних дискусій, цікава та насичена неофіційна частина, спортивні змагання, багато зустрічей, презентацій, підписання угод про співпрацю тощо.