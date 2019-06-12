Львів’ян закликають пройти опитування для визначення мобільності (транспортної та пішої поведінки) Суспільство | 12-06-2019, 19:05 0 41 Сьогодні стартує опитування мобільності (транспортної та пішої поведінки) в рамках розробки Плану сталої міської мобільності Львова та околиць. Отримані результати допоможуть оптимізувати транспортні потоки у місті та покращити роботу громадського транспорту. Востаннє у Львові таке опитування проводилось восени 2014 року.



«Опитування анонімне і здійснюється за допомогою онлайн-анкети. Вся отримана інформація буде використана для статистичного аналізу в узагальненому вигляді. Он-лайн опитування буде тривати до 28 червня. Анкета призначена для усіх, кому 14 років і більше. Будь ласка, заповнюйте анкету, поширюйте серед друзів, знайомих, колег!», — повідомили в ЛКП «Львівавтодор».



Опитування можна пройти тут: https://forms.gle/bHExCMhsrdfwnamr6



Нагадаємо, План сталої міської мобільності Львова розробляється в рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» від Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ GmbH. До процесу залучені представники КУ «Інститут міста», ЛКП «Інститут просторового розвитку», ЛКП «Львівавтодор», ЛКП «Львівелектротранс», департаменту житлового господарства та інфраструктури, управління транспорту, управління архітектури та урбаністики ЛМР, міжнародні експерти з Швейцарії та Німеччини.