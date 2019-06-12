   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 12/06/2019 Завтра на Личакові поховають багаторічного соліста Львівської опери Романа Вітошинського...>> Велопростір Львова збільшується: на пр. Чорновола тривають роботи з будівництва велодоріжки...>> Сьогодні, з 22.00 год буде призупинено подачу гарячої води до 97 будинків Шевченківському району...>> У ЛКП «Львівелектротранс» ввели в експлуатацію усі 30 вагонів із Берліна...>> Цього тижня на Сихові запрацює інноваційна медіатека...>> Мерія звертається до власників будинків вивішувати Державні прапори у визначені дні...>> Завтра буде перекрито для руху транспорту залізничний переїзд Клепарів-Брюховичі...>> Львів’ян закликають пройти опитування для визначення мобільності (транспортної та пішої поведінки)...>> У Трускавці відбудеться традиційний Форум місцевого розвитку-2019...>> Понад 1,8 млрд грн ЄСВ спрямували на соціальні потреби мешканці Закарпаття...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Львівському безхатченку, який побив знайомого до смерті, загрожує в’язниця...
11-06-2019, 09:38  >>> 
Підозрюваного в убивстві майданівця снайпера випустили під нічний домашній арешт...
11-06-2019, 08:45  >>> 
Працівнику поліції, який у грудні минулого року вчинив смертельну ДТП, загрожує до 8 років в’язниці...
10-06-2019, 19:00  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 

Львів’ян закликають пройти опитування для визначення мобільності (транспортної та пішої поведінки)

Суспільство | 12-06-2019, 19:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 41 41    
Сьогодні стартує опитування мобільності (транспортної та пішої поведінки) в рамках розробки Плану сталої міської мобільності Львова та околиць. Отримані результати допоможуть оптимізувати транспортні потоки у місті та покращити роботу громадського транспорту. Востаннє у Львові таке опитування проводилось восени 2014 року.

«Опитування анонімне і здійснюється за допомогою онлайн-анкети. Вся отримана інформація буде використана для статистичного аналізу в узагальненому вигляді. Он-лайн опитування буде тривати до 28 червня. Анкета призначена для усіх, кому 14 років і більше. Будь ласка, заповнюйте анкету, поширюйте серед друзів, знайомих, колег!», — повідомили в ЛКП «Львівавтодор».

Опитування можна пройти тут: https://forms.gle/bHExCMhsrdfwnamr6

Нагадаємо, План сталої міської мобільності Львова розробляється в рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» від Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ GmbH. До процесу залучені представники КУ «Інститут міста», ЛКП «Інститут просторового розвитку», ЛКП «Львівавтодор», ЛКП «Львівелектротранс», департаменту житлового господарства та інфраструктури, управління транспорту, управління архітектури та урбаністики ЛМР, міжнародні експерти з Швейцарії та Німеччини.
   Новини по темі: Суспільство
Завтра на Личакові поховають багаторічного соліста Львівської опери Романа Вітошинського...
12-06-2019, 19:17  >>> 
Велопростір Львова збільшується: на пр. Чорновола тривають роботи з будівництва велодоріжки...
12-06-2019, 19:16  >>> 
Сьогодні, з 22.00 год буде призупинено подачу гарячої води до 97 будинків Шевченківському району...
12-06-2019, 19:12  >>> 
У ЛКП «Львівелектротранс» ввели в експлуатацію усі 30 вагонів із Берліна...
12-06-2019, 19:11  >>> 
Цього тижня на Сихові запрацює інноваційна медіатека...
12-06-2019, 19:09  >>> 
Мерія звертається до власників будинків вивішувати Державні прапори у визначені дні...
12-06-2019, 19:07  >>> 
Завтра буде перекрито для руху транспорту залізничний переїзд Клепарів-Брюховичі...
12-06-2019, 19:06  >>> 
   АктуальноАктуально
У Львові відбудеться велосипедний захід «Велозаїзд по Львову»...
07-06-2019, 11:28  >>> 
На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув...
30-05-2019, 09:12  >>> 
У Києві пройде Форум жіночого партнерства...
28-05-2019, 13:54  >>> 
   ПолітикаПолітика
Вакарчук выступает за "скорейшее" проведение выборов в Раду...
12-06-2019, 09:01  >>> 
Вакарчук: "Голос" зробить усе, щоб мажоритарка зникла назавжди...
11-06-2019, 08:40  >>> 
Трампу рекомендують відкласти заборону на використання обладнання Huawei...
10-06-2019, 08:14  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Сплата єдиного податку під час перебування у відпустці та на лікарняному платника єдиного податку першої групи...
12-06-2019, 15:11  >>> 
Зміни до Порядку ведення Реєстру неприбуткових організацій...
12-06-2019, 10:51  >>> 
Гривня продолжает укрепляться...
12-06-2019, 10:27  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Завтра на Личакові поховають багаторічного соліста Львівської опери Романа Вітошинського...
12-06-2019, 19:17  >>> 
Велопростір Львова збільшується: на пр. Чорновола тривають роботи з будівництва велодоріжки...
12-06-2019, 19:16  >>> 
Сьогодні, з 22.00 год буде призупинено подачу гарячої води до 97 будинків Шевченківському району...
12-06-2019, 19:12  >>> 
   ВладаВлада
Мер Львова зустрівся з кримськотатарськими активістами...
10-06-2019, 18:57  >>> 
Депутати спершу вимагали, а потім не знайшли часу заслухати інформацію про роботу Муніципальної варти та АТП № 1...
07-06-2019, 19:57  >>> 
Саакашвілі відмовився очолити партію Кличка - джерела...
07-06-2019, 07:49  >>> 
   КультураКультура
Паломництво Шегині-Львів розпочнеться 27 червня...
12-06-2019, 15:59  >>> 
Перший театр готує прем’єру п’єси Pentecost...
10-06-2019, 15:34  >>> 
У четвер парафія святого Антонія римо-католицької церкви проведе у Львові процесійну ходу...
10-06-2019, 14:46  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:17 Завтра на Личакові поховають багаторічного соліста Львівської опери Романа Вітошинського
19:16 Велопростір Львова збільшується: на пр. Чорновола тривають роботи з будівництва велодоріжки
19:12 Сьогодні, з 22.00 год буде призупинено подачу гарячої води до 97 будинків Шевченківському району
19:11 У ЛКП «Львівелектротранс» ввели в експлуатацію усі 30 вагонів із Берліна
19:09 Цього тижня на Сихові запрацює інноваційна медіатека
19:07 Мерія звертається до власників будинків вивішувати Державні прапори у визначені дні
19:06 Завтра буде перекрито для руху транспорту залізничний переїзд Клепарів-Брюховичі
19:05 Львів’ян закликають пройти опитування для визначення мобільності (транспортної та пішої поведінки)
17:01 У Трускавці відбудеться традиційний Форум місцевого розвитку-2019
16:06 Понад 1,8 млрд грн ЄСВ спрямували на соціальні потреби мешканці Закарпаття

   Анонси
У Львові пройде IV Всеукраїнський ЕCOFORUM-2019 екологів підприємств «ECOBUSINESS в Україні-2019»...
12-06-2019, 15:57  >>> 
У Львові відбудеться дискусійний форум на тему: «Синергія мистецтва, культури та технологій як джерело креативності та інновацій»...
12-06-2019, 12:43  >>> 
Львів’ян запрошують на благодійний вечір, де збиратимуть кошти для участі дітей-сиріт у чемпіонаті світу з футболу...
12-06-2019, 12:42  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования