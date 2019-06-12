Завтра буде перекрито для руху транспорту залізничний переїзд Клепарів-Брюховичі Суспільство | 12-06-2019, 19:06 0 57

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, завтра, 13 червня, з 08.30 год і до 20.30 год. буде перекрито для руху транспорту залізничний переїзд Клепарів-Брюховичі 5 км (4+277 м).

У зв’язку з проведенням колійних робіт завтра, 13 червня, з 08.30 год і до 20.30 год. буде перекрито для руху транспорту залізничний переїзд Клепарів-Брюховичі 5 км (4+277 м). Роботи виконує виробничий підрозділ «Підзамчівська дистанція колії».



Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.



Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.