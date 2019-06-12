Мерія звертається до власників будинків вивішувати Державні прапори у визначені дні Суспільство | 12-06-2019, 19:07 0 49 У Львові триває процес списання житлових будинків з балансу місцевих рад. Будинки переходять або на самоуправління, або укладають договір з управляючою компанією, або створюють ОСББ. Відповідно до законодавства України та ухвали сесії Львівської міської ради, власники (управителі) будівель зобов’язані встановлювати (вивішувати) Державний прапор України на будинках усіх форм власності у місті Львові у визначені дні. Мерія звертається до власників будинків дотримуватися приписів ухвали ЛМР і вивішувати Держані прапори на будівлі у передбачені дні.



«Згідно з ухвалою сесії Львівської міської ради є передбачено в які дні необхідно вивішувати Державні прапори на будинках. Зараз, у зв’язку з тим, що списуються будинки з балансу місцевих рад, і будинки переходять або на самоуправління, або укладають договір з управляючою компанією, або створюють ОСББ, багато власників будинків не знають, коли і в які дні необхідно вивішувати прапори на будинках. Адже у нас є святкові дні, коли вивішують просто синьо-жовті прапори, є дні, коли синьо-жовтий прапор вивішують з чорною стрічкою, і є дні, коли на адмінбудівлях необхідно вивішувати червоно-чорні прапори.



Ця ухвала є розміщена на сайті Львівської міської ради. Тому ми звертаємося до власників будинків дотримуватися приписів ухвали ЛМР і вивішувати Держані прапори на будівлі у передбачені дні", — прокоментувала Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.



Нагадаємо, згідно з постановою Верховної ради України «Про державний прапор України» від 28 січня 1992 N 2067-XII, Указом Президента України від 23.08.2004 № 987/2004 «Про День Державного Прапора України» та ухвалою Львівської міської ради № 3629 від 24.06.2010 (із змінами) «Про використання Державного прапора України у м. Львові», власники (управителі) будівель зобов’язані встановлювати (вивішувати) Державний прапор України на будинках усіх форм власності у місті Львові у визначені дні.