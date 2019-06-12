Цього тижня на Сихові запрацює інноваційна медіатека Суспільство | 12-06-2019, 19:09 0 67



На базі оновленої бібліотеки-філії № 25, що на проспекті Червоної Калини, 58 у Львові, уже цими вихідними запрацює надсучасна медіатека Wiki, яка поєднає в собі комфортний простір для читання, обговорень, надихаючих лекцій і зустрічей. Як зазначають ініціатори проекту, медіатека охопить 175 м², сюди зможуть приходити як діти, так і дорослі. Також вона буде неофіційним «штабом» вікіпедистів зі Львова для регулярних зустрічей щодо розвитку енциклопедії українською мовою та дискусій на актуальні теми.

