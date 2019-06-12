У ЛКП «Львівелектротранс» ввели в експлуатацію усі 30 вагонів із Берліна Суспільство | 12-06-2019, 19:11 0 41

Станом на сьогодні інженери та працівники ЛКП «Львівелектротранс» переобладнали усі 30 трамвайних вагонів, котрі були закуплені із Берліна у другій половині 2018 року. Повністю введені в експлуатацію та курсують на лінії 27 вагонів, ще 3 мають уже переобладнану колісну базу, пройшли процедуру сертифікації та виїздили на лінію у режимі обкатки без пасажирів.

«Значна частина із «берлінських» вагонів, а саме 11 вагонів, обслуговують трамвайний маршрут № 3 пл. Соборна — Аквапарк. 9 вагонів працюють на маршруті № 6, що курсує із вул. Миколайчука до ТРЦ «Скриня» (Залізничний вокзал).



Згідно з попередньо погодженим графіком, решту 3 вагони із «берлінської» поставки заплановано ввести в щоденну експлуатацію у найближчі дні поточного місяця.



За статистикою трамвайні вагони із Берліна, що працюють на модернізованій електронній системі управління вирізняються суттєво меншим рівнем технічних простоїв та кількості поломок, які трапляються на лінії. Також вони забезпечують значно вищий рівень комфорту проїзду для пасажирів і значно легші умови праці для водіїв. Разом з тим «берлінські» трамваї є більш енергоощадними та споживають у рази менше електроенергії у порівнянні із старим рухомим складом, що перебуває в експлуатації трамвайного депо міста", — повідомив Іван Бондар, речник ЛКП «Львівелектротранс».