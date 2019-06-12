Сьогодні, з 22.00 год буде призупинено подачу гарячої води до 97 будинків Шевченківському району Суспільство | 12-06-2019, 19:12 0 44 Як повідомила диспетчерська служба ЛМКП «Львівтеплоенерго», сьогодні, 12 червня, з 22.00 год буде призупинено подачу гарячої води до 97 житлових будинків у Шевченківському районі, у зв’язку з аварійними роботами на магістральному трубопроводі на вул. Миколайчука. Відновлення гарячого водопостачання планують завтра, 13 червня, після 18.00 год.



Зокрема буде призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Мазепи, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 35, вул. Миколайчука, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40, вул. Тичини, 12, 17, 18, вул. Селянська, 12, вул. Льняна, 9,15, вул. Хвильового, 17, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 44, 56, вул. Лінкольна, 29, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 57, вул. Студинського, 4, 6, 12, вул. Розточчя, 168, вул. Леннона, 25, 27, 33, вул. Плугова, 2, 2а, 4а, 6а, 7, 8, 8а, 10, 10а, 14, вул. Щурата, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18.



Також до завтра, 13 червня, до 18.00 год продовжено час проведення аварійних робіт на магістральному трубопроводі на вул. Стрийська, 148, через що призупинено подачу гарячої води до 113 будинків у Франківському районі.



Адміністрація ЛМКП «Львівтеплоенерго» просить вибачити за тимчасові незручності, у зв’язку з аварійними роботами.