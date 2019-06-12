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Велопростір Львова збільшується: на пр. Чорновола тривають роботи з будівництва велодоріжки

Суспільство | 12-06-2019, 19:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 51 51    
Велопростір Львова збільшується: на пр. Чорновола тривають роботи з будівництва велодоріжки
Велопростір Львова збільшується: на пр. Чорновола тривають роботи з будівництва велодоріжки
Велопростір Львова збільшується: на пр. Чорновола тривають роботи з будівництва велодоріжки
Львів розширює веломережу. Цього року в місті планують реалізувати масштабні плани з будівництва велосипедних доріжок на 4 великих дорогах — вул. Любінській, Сихівській, Кн. Ольги та пр. Чорновола. Роботи тривають на усіх об’єктах. Одним з наймасштабніших проектів є будівництво велодоріжки на пр. Чорновола, який дозволить з’єднати центр міста з смт. Брюховичі. Проектом, загальна вартість якого становить 36 млн. грн, передбачено облаштування тротуарів, безпечних переходів з тактильною плиткою, паркувальних лотів, встановлення якісного освітлення та облаштування кільця на вул. Варшавська-Замарстинівська.
«Зараз дуже активно розбудовується північна частина Львова. Тому важливим є розвиток велоінфраструктури у цьому районі. Велодоріжка, яку облаштовують на пр. Чорновола, від перетину з вул. Липинського, — це проект, який розпочали реалізовувати ще у 2016 році. Зокрема у 2016 році було зроблено велодоріжку від вул. Під Дубом до вул. Липинського з обох сторін. Зараз іде продовження, тобто облаштування велодоріжки від вул. Липинського до вул. Варшавської, Замарстинівської і до смт. Брюховичі. Також у 2016 році було облаштовано велодоріжку у смт. Брюховичі», — розповідає Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

За її словами, роботи з облаштування велодоріжки на пр. Чорновола розпочалися у травні цього року. На цей рік на цю доріжку у міському бюджеті передбачено 5,9 млн. грн. Однак загальна вартість робіт становить 36 млн. грн.

«Проект дуже добре зроблений. Тут, крім велодоріжки, буде облаштовано тротуари, пішохідні переходи, освітлення, розмітка. На об’єкті працює три бригади. Передбачаю, що протягом двох тижнів роботи на ті кошти, що виділені, будуть завершені. Тому, якщо депутати Львівської міської ради виділять додаткові кошти, хоча б 15 млн. грн, то роботи будуть продовжені.

Також маємо добру практику, що під час будівництва доріг, та під час проектування доріг, передбачається облаштування велодоріжок. Тому велосипедисти мали б бути задоволені", — додала Ірина Маруняк

Проектування об’єкту «Будівництво велосипедної доріжки на пр. В. Чорновола (від вул. В. Липинського до вул. Варшавської), вул. Варшавській (від пр. В. Чорновола до вул. Замарстинівської), вул. Замарстинівській (від вул. Варшавської до вул. І. Мазепи)» виконало ЛКП «Інститут просторового розвитку». На переконання Олега Шміда, директора цього комунального підприємства, на сьогодні у Шевченківському районі Львова найкраще розвинута велоінфраструктура.

«У Шевченківському районі Львова вже немає клаптикових доріжок, а маємо величезний сегмент веломережі, який дає можливість велосипедисту, використовуючи лише велодоріжку, заїхати від готелю Львів у смт. Брюховичі. І є ще друга вітка — від готелю «Львів» до «Галицького перехрестя». Отож цей район найкраще розвивається велосипедно. Поясненням того може бути те, що у цьому районі є плоский ландшафт і є багато магістральних вулиць, які вимагають облаштування безпечної веломережі.

Наше ЛКП «Інститут просторового розвитку» проектували цей об’єкт. Проект є комплексним і відображає наше бачення всієї вулиці. Адже разом з велодоріжкою тут облаштовують тротуари і безпечні переходи. У деяких місцях ми втручаємося в дорогу, адже на пр. Чорновола є багато місць з нелегальним паркуванням, або є паркування, яке заборонене ДБН-ами. Тому ми переробляємо паркувальні лоти і робимо парковки безпечними. Вартість проекту 36 млн грн, однак з них лише третина коштів іде на велодоріжку, а 2/3 коштів іде на всю іншу інфраструктуру на цій вулиці. Також частина грошей іде на облаштування, на мою думку, дуже складного перехрестя — це вул. Варшавська — вул. Замарстинівська. Це перехрестя також включене в цей проект", — розповів Олег Шмід.

За словами Павла Коцюруби, представника підрядної організації «Львівська дорожня служба», станом на сьогодні вже виконано 90% робіт згідно з цьогорічним фінансуванням. Якщо місто профінансує додатково цей об’єкт, то підрядник готовий завершити його до кінця цього року.

Окрім облаштування велодоріжки на пр. Чорновола, на замовлення департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР проводяться роботи з будівництва велодоріжки та пішохідної зони на вул. Кн. Ольги — Сахарова. Там буде облаштовано близько 18 тис. м2 тротуарів, близько 6 тис. м2 велодоріжки і до 1 тис. м2 спільної зони.

«Також зараз вже розроблено проект щодо облаштування велодоріжки на вул. Сяйво. У проектах капітального ремонту вул. Шевченка, вул. Б. Хмельницького закладена велоінфраструктура. Також під час капітального ремонту вул. Курмановича, який вже скоро плануємо розпочати, буде облаштована частково спільна зона і частково велоінфраструктура», — додав Олександр Одинець, начальник управління інженерного господарства ЛМР.

Загалом Львів перетнув позначку у 100 км велосипедних шляхів, а план до 2020 року — 268 км.
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