Завтра на Личакові поховають багаторічного соліста Львівської опери Романа Вітошинського Суспільство | 12-06-2019, 19:17 0 50 У вівторок уночі відійшов у вічність багаторічний соліст Львівського національного театру опери та балету ім. С. Крушельницької, викладач Музичної академії ім. М. Лисенка Роман Вітошинський. Громада міста висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Поховають Романа Вітошинського на Личакові завтра, 13 червня.



Завтра о 12.00 год розпочнеться прощання з покійним у фойє Львівського національного театру опери та балету ім. С. Крушельницької. Тож усі охочі зможуть прийти попрощатись з відомим львів’янином. Відтак о 13.00 год відбудеться Чин похорону. Далі похоронна процесія прослідує на Личаківське кладовище, де на полі № 13 відбудеться Чин погребення.



«Співчуваємо рідним та близьким. Люди мистецтва — це люди, які мають настільки велике серце, що любов від нього обігріває десятки, сотні, тисячі людей. Це велика втрата для Львова та всього мистецького середовища. Сумуємо», — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.