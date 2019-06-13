Польща і США підписали нову оборонну угоду

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 13/06/2019 За останні три роки Львів інвестував в Рудно понад 50 млн грн...>> Синоптики застерігають: з 14 до 16 червня буде висока пожежна небезпека, а також можливі зливи...>> Для мешканців Рясне-1 створять амбулаторно-поліклінічне відділення...>> Ремонтні бригади «Львівтеплоенерго» продовжують аварійні роботи у Франківському і Шевченківському районах...>> «Відповідно до програми „Львів-2020“ у нас має бути багато амбулаторій», — А. Садовий...>> Мерія і дирекція музею «Личаківський цвинтар» закликає мешканців проявляти належну повагу до місць поховань...>> У театрі «Воскресіння» активно ведеться реконструкція...>> В Рудно відкрили нову амбулаторію сімейної медицини...>> Надаєте послуги з обробки землі – задекларуйте свої доходи...>> Отруєні водойми...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Чоловіку, який вбив власну дружину, винесли вирок на Львівщині...
13-06-2019, 13:43  >>> 
У Львові судять чоловіка, який під час конфлікту вистрілив опоненту у ногу...
13-06-2019, 13:42  >>> 
Львівському безхатченку, який побив знайомого до смерті, загрожує в’язниця...
11-06-2019, 09:38  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 

Польща і США підписали нову оборонну угоду

Суспільство | 13-06-2019, 09:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 103 103    
Президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда в середу в Білому домі підписали нову оборонну угоду, за якою ще 1000 американських військових розмістять у Польщі на ротаційній основі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Трамп заявив, що Польща нестиме витрати за додаткове розгортання американських військ і cказав, що не буде змінювати загальну кількість американських військ, які розміщені по всій Європі. Замість цього, Трамп заявив, що він буде перекидати додаткові війська з Німеччини, яку він критикував за недостатнє збільшення своїх витрат на оборону.

"Польща забезпечить базування та інфраструктуру для підтримки військової присутності близько 1000 американських військ. Польський уряд побудує ці проекти без жодних витрат для Сполучених Штатів", - сказав він.

Варшава витратить близько 2 мільярдів доларів на модернізацію військової інфраструктури, яку будуть використовувати американці.

Президент Польщі підкреслював важливість розгортання додаткових сил США, зазначивши, що воно передбачатиме "сили спеціальних операцій" та інші типи військових частин США
"Ми говоримо про сили спецоперації. Ми говоримо про компоненти логістики. Ми також говоримо про вже згаданий штаб дивізії CША", - сказав Дуда.

Нині в Польщі на ротаційній основі перебувають близько 4500 американських військ..
   Новини по темі: Суспільство
За останні три роки Львів інвестував в Рудно понад 50 млн грн...
13-06-2019, 18:20  >>> 
Синоптики застерігають: з 14 до 16 червня буде висока пожежна небезпека, а також можливі зливи...
13-06-2019, 18:17  >>> 
Для мешканців Рясне-1 створять амбулаторно-поліклінічне відділення...
13-06-2019, 18:15  >>> 
Ремонтні бригади «Львівтеплоенерго» продовжують аварійні роботи у Франківському і Шевченківському районах...
13-06-2019, 18:12  >>> 
«Відповідно до програми „Львів-2020“ у нас має бути багато амбулаторій», — А. Садовий...
13-06-2019, 18:02  >>> 
Мерія і дирекція музею «Личаківський цвинтар» закликає мешканців проявляти належну повагу до місць поховань...
13-06-2019, 17:57  >>> 
У театрі «Воскресіння» активно ведеться реконструкція...
13-06-2019, 17:56  >>> 
   АктуальноАктуально
У Львові відбудеться велосипедний захід «Велозаїзд по Львову»...
07-06-2019, 11:28  >>> 
На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув...
30-05-2019, 09:12  >>> 
У Києві пройде Форум жіночого партнерства...
28-05-2019, 13:54  >>> 
   ПолітикаПолітика
Посол розповів, коли Зеленський зустрінеться з Трампом...
13-06-2019, 09:26  >>> 
Вакарчук выступает за "скорейшее" проведение выборов в Раду...
12-06-2019, 09:01  >>> 
Вакарчук: "Голос" зробить усе, щоб мажоритарка зникла назавжди...
11-06-2019, 08:40  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Надаєте послуги з обробки землі – задекларуйте свої доходи...
13-06-2019, 15:27  >>> 
За наслідками п’яти місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили понад 2,3 мільярди гривень ЄСВ та 550 мільйони гривень ПДФО...
13-06-2019, 13:35  >>> 
Великими платниками перераховано до державного бюджету 2 мільярди гривень податку на додану вартість...
13-06-2019, 13:34  >>> 
   СуспільствоСуспільство
За останні три роки Львів інвестував в Рудно понад 50 млн грн...
13-06-2019, 18:20  >>> 
Синоптики застерігають: з 14 до 16 червня буде висока пожежна небезпека, а також можливі зливи...
13-06-2019, 18:17  >>> 
Для мешканців Рясне-1 створять амбулаторно-поліклінічне відділення...
13-06-2019, 18:15  >>> 
   ВладаВлада
Путін вважає, що відносини РФ і України будуть "неминуче відновлені"...
13-06-2019, 09:21  >>> 
Мер Львова зустрівся з кримськотатарськими активістами...
10-06-2019, 18:57  >>> 
Депутати спершу вимагали, а потім не знайшли часу заслухати інформацію про роботу Муніципальної варти та АТП № 1...
07-06-2019, 19:57  >>> 
   КультураКультура
Паломництво Шегині-Львів розпочнеться 27 червня...
12-06-2019, 15:59  >>> 
Перший театр готує прем’єру п’єси Pentecost...
10-06-2019, 15:34  >>> 
У четвер парафія святого Антонія римо-католицької церкви проведе у Львові процесійну ходу...
10-06-2019, 14:46  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:20 За останні три роки Львів інвестував в Рудно понад 50 млн грн
18:17 Синоптики застерігають: з 14 до 16 червня буде висока пожежна небезпека, а також можливі зливи
18:15 Для мешканців Рясне-1 створять амбулаторно-поліклінічне відділення
18:12 Ремонтні бригади «Львівтеплоенерго» продовжують аварійні роботи у Франківському і Шевченківському районах
18:02 «Відповідно до програми „Львів-2020“ у нас має бути багато амбулаторій», — А. Садовий
17:57 Мерія і дирекція музею «Личаківський цвинтар» закликає мешканців проявляти належну повагу до місць поховань
17:56 У театрі «Воскресіння» активно ведеться реконструкція
17:50 В Рудно відкрили нову амбулаторію сімейної медицини
15:27 Надаєте послуги з обробки землі – задекларуйте свої доходи
14:48 Отруєні водойми

   Анонси
Львів’ян запрошують на концерт «Повстанське танго»...
13-06-2019, 18:18  >>> 
Мешканців та гостей міста запрошують на серію відкритих авторських екскурсій про Львів періоду Другої світової війни...
13-06-2019, 13:29  >>> 
У Львові пройде IV Всеукраїнський ЕCOFORUM-2019 екологів підприємств «ECOBUSINESS в Україні-2019»...
12-06-2019, 15:57  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования