Польща і США підписали нову оборонну угоду Суспільство | 13-06-2019, 09:28 0 103 Президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда в середу в Білому домі підписали нову оборонну угоду, за якою ще 1000 американських військових розмістять у Польщі на ротаційній основі.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.



Трамп заявив, що Польща нестиме витрати за додаткове розгортання американських військ і cказав, що не буде змінювати загальну кількість американських військ, які розміщені по всій Європі. Замість цього, Трамп заявив, що він буде перекидати додаткові війська з Німеччини, яку він критикував за недостатнє збільшення своїх витрат на оборону.



"Польща забезпечить базування та інфраструктуру для підтримки військової присутності близько 1000 американських військ. Польський уряд побудує ці проекти без жодних витрат для Сполучених Штатів", - сказав він.



Варшава витратить близько 2 мільярдів доларів на модернізацію військової інфраструктури, яку будуть використовувати американці.



Президент Польщі підкреслював важливість розгортання додаткових сил США, зазначивши, що воно передбачатиме "сили спеціальних операцій" та інші типи військових частин США

"Ми говоримо про сили спецоперації. Ми говоримо про компоненти логістики. Ми також говоримо про вже згаданий штаб дивізії CША", - сказав Дуда.



Нині в Польщі на ротаційній основі перебувають близько 4500 американських військ..