У Личаківському управлінні ГУ ДФС у Львівській області відбулося нагородження призерів районного рівня конкурсу дитячої творчості «Бюджет країни – очима дитини» Суспільство | 13-06-2019, 09:58 0 101



Традиційно цього року, в рамках проведення І етапу конкурсу дитячої творчості «Бюджет країни – очима дитини», взяли участь надзвичайно талановиті діти Личаківського району. Даний конкурс проводиться з метою формування податкової культури та виховання економічної грамотності серед молоді – майбутніх платників податків. У конкурсі взяли активну участь вихованці Личаківського Будинку дитячої та юнацької творчості м. Львова. У своїх роботах, діти виразили власне бачення країни. У дитячому сприйнятті ця тема виглядає досить серйозно та відповідально, незважаючи на такий юний вік. Однак деякі роботи привернули особливу увагу своєю щирістю, теплотою та дитячими мріями про міцну і мирну Україну.

Авторів кращих робіт визначала фахова комісія. В загальному професійне жюрі відзначили декілька призерів за творчий підхід і неабияку майстерність, а саме Мітюкова Валентина, Обуханич Софія, Рудська Софія, Чех Яна, Стасьо Богдан, Бабій Яна, Мельник Домініка – номінація «живопис». А у номінації «графіка» були виділені такі учасники як Дзьоба Тереза, Сухорська Ярина, Керницький Ілля.

Переможців та призерів І етапу (районного рівня) конкурсу дитячої творчості «Бюджет країни – очима дитини» нагороджувала завідувач сектору організаційного забезпечення Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області Михаленич Леся Володимирівна. На даному нагородженні дітям було висловлено щиру вдячність за їхній внесок у розвиток податкової культури, а їхнім вчителям та наставникам за виховання свідомого і талановитого покоління.

Директору Личаківського БДЮТ м. Львова Антонів Л.І. а також керівнику народного художнього колективу України студії декоративно-прикладного мистецтва «Дивосвіт» Личаківського БДЮТ м. Львова Безпалко З.С. було вручено подяки за вагомий внесок у вихованні податкової культури серед молоді, організації та проведенні конкурсу дитячої творчості «Бюджет країни – очима дитини». А переможців і призерів конкурсу Личаківське управління нагородило грамотами та подарунками. Вітаємо переможців з їх першими маленькими, але такими важливими перемогами!

