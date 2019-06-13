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Вночі в закинутій будівлі на вул. Зеленій виникла пожежа
|Суспільство | 13-06-2019, 13:26
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|Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 13 червня, близько 01.30 год., в закинутій будівлі на вул. Зеленій, 137 (Сихівський район), виникла пожежа. Під час гасіння пожежі виявлено тіло невідомого чоловіка, віком приблизно 50 років.
Пожежу ліквідовано о 02.00 год.
Обставини події та анкетні дані особи встановлюють.
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