Комунальні служби усіх районних адміністрацій облаштували квіткові клумби та заквітчали фасади будівель Суспільство | 13-06-2019, 13:41 0 75

Львів заквітчують. У кожному районі міста комунальні служби районних адміністрацій висаджують квіти, облаштовують клумби, прикрашають фасади адміністративних установ. До заквітчання Львова також долучаються приватні підприємства. Мерія закликає мешканців міста теж долучитись до кампанії з заквітчування фасадів будинків та планує оголосити конкурс на визначення найкраще заквітчаного підвіконня, балкону та прибудинкової території.

«Кільце та міст на вул. Кульпарківській, вул. Виговського-Любінська, Чернівецька-Городоцька, Городоцька-Сяйво, вул. Петлюри, Аеропорт, ринок „Південний“, АС „Західна“ — всюди облаштовано квіткові клумби. Висаджували квіти як біля адміністративних установ, так і приватних підприємств: кафе, барів, магазинів. На клумбах висаджували троянди, ромашки, кущі шипшини. А на фасадах будівель, зокрема і біля Залізничної РА, висадили бегонії, петунії та сульфінії різних кольорів», — повідомили у Залізничній районній адміністрації.



У Сихівському районі заквітчали свої території 6 підприємств, 7 супермаркетів, 148 тимчасових споруд, 67 стаціонарних магазинів та 40 закладів громадського харчування. На пр Червоної Калини на кожному стовпі висять кашпо. Також висадили квіти різних кольорів біля кінотеатру ім. О. Довженка та біля районної адміністрації.



За словами голови Галицької РА Андрія Зозулі, у Галицькому районі квіти висадили біля пам’ятника Андрею Шептицькому, біля пам’ятника Степану Бандері та у підвісних конструкція на пр Свободи.



«Заквітчали медичні установи, школи, нашу адміністрацію. Багато підприємців відгукнулися на цю ініціативу й теж прикрасили свої установи.



Зараз ми висаджували літні квіти різних видів, а восени висадимо осінні квіти", — додав Андрій Зозуля.



Як повідомила голова Шевченківської РА Надія Банах, у Шевченківському районі дотримувалися концепції квіткової вишиванки — висаджували червоні та білі квіти різних видів у формі візерунків вишиванки.



«Окрім адміністрації та адміністративних установ, заквітчали центральну алею проспекту Чорновола, кільце на вул. Липинського-Чорновола, вул. Шевченка-Томашівська та в’їзд у місто з вул. Б. Хмельницького», — зазначила Надія Банах.



«У Личаківському районі квіти висадили біля районної адміністрації, біля комунального підприємства „Львівводоканал“, адміністративних приміщень та на вулицях району, де були клумби», — повідомив голова Личаківської РА Іван Лозинський.



У Франківському районі Львова заквітчано фасад Франківської районної адміністрації, фасади усіх комунальних підприємств, облаштовано квіткову клумбу біля поліклініки на вул. Симоненка, висаджено квіти на перехресті вул. Горбачевського-Чупринки та облаштовано квіткові композиції на кільцях вул. Володимира Великого — Кульпарківська, Володимира Великого — Княгині Ольги, Окружна — Кульпарківська.



Прикрашення квітами фасадів будівель та облаштування квіткових клумб у місті проводилася за кошти міського бюджету та коштом приватних підприємців. Мерія також закликає мешканців прикрашати квітами балкони та підвіконня своїх помешкань.



