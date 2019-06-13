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У Львові відбулась ретровечірка для людей поважного віку

Суспільство | 13-06-2019, 13:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 191 191    
У Львові відбулась ретровечірка для людей поважного віку
У Львові відбулась ретровечірка для людей поважного віку
У Львові відбулась ретровечірка для людей поважного віку
Цікаве дозвілля. Для львів’ян літнього віку відбулась запальна та весела «Ретровечірка у колі друзів» з легкими нотками ностальгії. Захід відбувся 11 червня в клубі «Пікассо» для підопічних Львівського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
«Літні люди, які в спекотний день повільно сходилися до клубу, під звуки танго та твісту забули про всі свої буденні клопоти та поринули у світ музики та танцю ретро. Усі присутні мали змогу почути пісні у виконанні володарки третьої премії конкурсу „Червона Рута 2009“ — Софії Вільгуцької, насолодитися звучанням саксофона в руках Василя Пташника та помилуватися танцями у виконанні представників танцювального клубу „Едельвейс“. Веселий ведучий свята — Юрій Шептицький не давав нудьгувати, створюючи невимушену, дружню атмосферу», — розповіли у Львівському міському терцентрі.

Такі миті зберегти на довгі роки допоміг фотограф Олег Циб. Саме на світлинах закарбувалися ті найбажаніші й найприємніші хвилини життя. Вишукана фотозона з ретро капелюшками доповнила розваги на святі. Приємним сюрпризом для гостей вечірки стали солодощі, які надала майстерня пряників «Юрашки».

«Гумор, легка імпровізація на фоні добре продуманого сценарію, запальна весела музика святкування пройшли на одному диханні. Подібні заходи продовжують життя, адже вони несуть багато позитиву. Щиро дякуємо за співпрацю всім, хто допоміг в організації цього дійства», — зазначив директор Львівського міського тер центру Віталій Брославський.
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