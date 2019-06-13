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Вшанування пам’яті Євгена Коновальця
|Суспільство | 13-06-2019, 14:35
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|У п'ятницю, 14 чевня, відбудуться урочисті заходи з нагоди вшанування пам’яті Євгена Коновальця.
Час: 12.00 год.
Місце проведення: Меморіальний музей Євгена Коновальця, с. Зашків, Жовківського району.
Присутні покладуть квіти до погруддя Євгену Коновальцю та спільно виконають Державний Гімн України. Опісля, відбудеться громадське віче.
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