У Львові привітали й відзначили військових 80-ї десантно-штурмової бригади, які повернулися з передової Суспільство | 13-06-2019, 14:37 0 81

Сьогодні, 13 червня, Львів урочисто зустрів військових 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які повернулись із зони проведення бойових дій на Сході нашої країни. Урочистості відбулись на плацу військової частини А0284 на вул. Стрийській, 88. Також хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів-десантників, поклавши квіти до Пам’ятного знаку. Від громади міста військових привітав та відзначив подяками заступник міського голови Андрій Москаленко.

«80 бригада стала справжньою легендою нашого міста і нашої країни. Вона стала такою завдяки вам, вашому героїзму, вашій впертості, вашому постійному руху вперед і відстоюванні нашої незалежності. Я дуже гордий сьогодні бути з вами на одному плацу, так само як і все наше місто. Тому що сьогодні ви є тим прапором, який є символом нашого міста і нашої країни. Дякую за вашу відданість і ваш героїзм! Слава Україні!», — сказав Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова.



Відтак, за особисту відвагу, безстрашність та невтомний захист свого народу, відданість бойовим побратимам і приклад для наслідування підростаючому поколінню, від громади міста Львова подяками відзначено:



Олега Колендовського — старшого лейтенанта, заступника начальника штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини А0284;

Сергія Біляєва — лейтенанта, командира 2-го розвідувального взводу розвідувальної роти військової частини А0284;

Ігоря Дідичука — лейтенанта, командира батареї протитанкових керованих ракет бригадної артилерійської групи військової частини А0284;

Романа Плахтія — лейтенанта, командира 1-го гаубичного самохідно-артилерійського взводу 3-ї гаубичної самохідно-артилерійської батареї — старшого офіцера на батареї військової частини А0284;

Дмитра Кілівніка, сержанта, техніка взводу матеріально-технічного забезпечення 2-ї артилерійської батареї артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи військової частини А0284.



Також кожен з відзначених отримає премію від міста в розмірі 5 тис. грн.



Довідка

80-та окрема десантно-штурмова бригада сформована в березні 1955 року.



Найбільш видатними в історії бригади були 2014−2015 роки, коли вся Україна вкотре дізналася про легендарних львівських десантників — непереможних представників Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.



У зоні АТО на рахунку бригади участь у звільненні Слов’янську, виконання завдань в районі населених пунктів Георгіївка, Хрящувате, Новосвітлівка, Красне, Круглик, Переможне. Але найвідомішим подвигом бригади є оборона Луганського аеропорту, де наші військовослужбовці майже 5 місяців героїчно тримали оборону при переважаючих силах противника — Збройних Сил Російської Федерації та незаконних збройних формувань. Окремою сторінкою історії 80-ї бригади є оборона Донецького аеропорту воїнами 3-го батальйону, які проявили масовий героїзм при виконанні бойового завдання.



За даними Книги Пам'яті, станом на січень 2017 року загинуло 99 військовослужбовців бригади. 2 серпня 2017 року командир бригади полковник Володимир Шворак повідомив, що втрати бригади складають 104 чоловіка загиблими, 7 вважаються зниклими безвісти і 542 дістали поранення.



