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«Територія Терору» створить Музей малолітніх політичних в’язнів і репресованих

Суспільство | 13-06-2019, 14:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    
«Територія Терору» створить Музей малолітніх політичних в’язнів і репресованих
Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору» відкриє нову філію — Музей малолітніх політичних в’язнів і репресованих. Мерія вже виділила на нього приміщення, а науковці плідно працюють над збором матеріалів для його наповнення.
Нагадаємо, 30 листопада 2017 року відбулося підписання договору про співпрацю між музеєм «Територія Терору» та громадською організацією «Львівське обласне товариство політичних в'язнів і репресованих» щодо спільної діяльності над створенням та функціонуванням Меморіального музею неповнолітніх політичних в'язнів. Керівник цього товариства Петро Франко зазначив, що він багато років мріяв створити такий музей, бо він має надзвичайно важливе значення.

«Малолітній політичний в’язень пройшов той шлях, що й дорослі. Допити, звинувачення, суди… Якби не було цих дітей, ми б сьогодні тут з вами не зібралися. Тому це дуже добре, що тепер ми будемо мати перший в історії України Музей малолітніх політичних в’язнів і репресованих», — зазначив політв’язень, голова Львівського обласного Товариства політичних в’язнів та репресованих та один з ініціаторів створення цього музею Петро Франко.

На сесії Львівської міської ради проголосували за передачу в оренду Меморіальному музею тоталітарних режимів «Територія Терору» 118,2 кв. м нежитлових приміщень першого поверху на вул. Старій, 13 для облаштування відділу «Музей малолітніх політичних в’язнів і репресованих».

«Музей «Територія Терору» показує дуже складну емоцію, коли ми втрачали багато українців. Певний час тривало багато дискусій, розмов через те, що велика частина історії є непоказаною, історії, про яку не всі знають. Не можна будувати майбутнього, не знаючи минулого. Ті всі книжки, матеріали, та праця, яку зробив і продовжує робити Петро Франко, мають бути показані.

Певний час тривала робота в тому, щоб Музей малолітніх політичних в’язнів і репресованих став інституцією, яка б жила, куди можна було б кожного дня приходити і бачили, що в нашої країни була така історія. Перший крок вже зроблено: на останній сесії було прийняте рішення, щоб приміщення на вул. Старій, 13 стало філією музею «Територія Терору». Наступні кроки — це ремонт цього приміщення, облаштування музею всіма експонатами, запустити його роботу. Молодь має розуміти, що критична маса людей втратила своє дитинство, які боролись, які були переслідувані, репресовані. Саме завдяки всім цим людям ми сьогодні маємо незалежну Україну", — розповів заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

«Музей „Територія Терору“ розширює свої функції і повноваження більше розказувати історію, яка передувала нашому 28-ому році незалежності. Дуже важливо, що завдяки цьому проекту нам вдалося поєднати біль старшого покоління, що пережило цю всю боротьбу за незалежність, та відповідальність теперішнього покоління, щоб берегти і розбудовувати цю незалежність», — наголосила директорка департаменту розвитку Наталія Бунда.

За словами керівників «Території Терору», музей малолітніх політичних в’язнів і репресованих створять, щоб вшанувати пам’ять дітей і підлітків, які протистояли тоталітарній системі, і тих, хто безневинно постраждав і поплатився своїм дитинством, здоров’ям чи життям. На прикладі історій малолітніх політв’язнів і репресованих музей досліджуватиме місце дитини в тоталітарній системі, порівнюватиме нацистський і радянський тоталітаризм у ставленні до неповнолітніх членів суспільства та покаже характерну рису тоталітарної влади — використання дітей як заручників системи, засіб тиску на батьків зокрема, і на все суспільство загалом.

«Перед нашим музеєм стоїть величезний виклик. Ми хочемо говорити про дітей, які були переслідувані на рівні із дорослими і відбували такі ж покарання, як дорослі, адже це порушення прав дитини і порушенням прав дитини на дитинство. Також ми б хотіли, щоб наш музей говорив про дітей, які загинули на Майдані, про дітей, які зараз народились в умовах війни на Донбасі, про дітей українських політв’язнів Кремля, що змушені зараз жити без батьків. Цю тему ще ніхто не висвітлював з точки зору дитини, права на дитинство. Це буде складно, але ми маємо величезну підтримку Львівської міської ради, громадськості і науковців, які вже почали працювати над цим музеєм», — додала директорка музею «Територія Терору» Оля Гончар.

«Я б хотів попросили львів’ян, щоб вони допомогли там наповнити цей музей. В багатьох родинах збереглись якісь історії, які розповідали їхні батьки, чи є ще живі очевидці, які б хотіли поділитись своїми розповідями. Можливо у когось вдома збереглись листи, фотографії чи якісь речі, які пов’язані з тими важкими подіями історії. Закликаємо долучатись до спільного творення унікального музею», — закликав науковий співробітник Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору» Юрій Коденко.
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