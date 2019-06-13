Отруєні водойми Суспільство | 13-06-2019, 14:48 0 86

В Асоціації рибалок України б'ють на сполох: почастішали випадки масової загибелі водних живих ресурсів по країні



Основними причинами цього є: неналежне ставлення людини до водойм, незадовільну роботу природоохоронних державних структур, а також потрапляння у водойми побутових, виробничих стоків та хімікатів з полів. Все це призводить до різкого зменшення кількості розчиненого у воді кисню, в результаті чого настають заморні явища у риби. Так само не можна списувати вплив аномальної спеки і маловодність наших річок, що відбувається останні роки.



З початку року масовий мор риби стався в Київській, Черкаській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Житомирській, Полтавській області.



Потрібно визнати, що природоохоронні державні структури демонструють повну неспроможність у боротьбі з цим явищем. Як показала практика, вони здатні тільки зафіксувати факт події. А попередити замори риби, а тим більше знайти винних і гідно їх покарати - такі факти маловідомі. Ось і множаться з кожним роком випадки масової загибелі риби. А винуватці залишаються безкарними ...



В Асоціації рибалок України стверджують, що масова загибель риби в різних регіонах країни - це не природний відбір ... У кожного випадку є конкретне людське ім'я.



Який сенс державі щорічно зарибнювати водойми на десятки мільйонів гривень, якщо достатньо комусь вночі злити відходи свого виробництва в річку, в результаті чого в ній загине все живе?



Не слід забувати, що багато наших річки за регульовані, вони позбавлені власної течії і не в змозі змити все, що в них потрапляє ... А по їх берегах стоять мегаполіси, металургійні і хімічні гіганти, зі своїми стоками і сливами. У 2018 році в водойми України було скинуто понад 2 млрд. 80 млн. кубометрів стоків. З них понад третина - це не очищені або недостатньо очищені води.



У Мінприроді вважають, що з них - 584 млн. м3 скидів здійснили підприємства з «ТОП-100 головних забруднювачів». В першу десятку забруднювачів водних об'єктів увійшло 4 гірничо-металургійні та 6 комунальних підприємства. Серед основних забруднювачів водних об'єктів лідирують «Меткомбінат Азовсталь» (140 млн. М3), ПАТ «Дніпровський меткомбінат» (71 млн. М3) і ВАТ «Запоріжсталь» (54 млн. М3.



Ось і виходить, що Україна хоч і має фактично безкраї водні простори, але забруднила їх до такої міри, що не може з них брати питну воду, тому вже давно належить до країн маловодних ... Ситуація ускладнюється ще й тим, що на державному рівні практично не виділяється коштів на очищення водойм.



Сьогодні гостро стоїть необхідність в екологічній модернізації українських підприємств. Але, на жаль «бізнес» не поспішає це робити. На даний момент штрафи за неочищені стоки в водойми мізерні. І тому підприємствам вигідніше їх оплачувати, ніж будувати дорогі очисні споруди, або модернізувати вже наявні ...



Асоціація рибалок України стурбована, що в подальшому ситуація може ще більше погіршитися і призведе, в кінцевому підсумку, до виникнення екологічної катастрофи не тільки українського, а й європейського масштабу.



Скидання стічних вод у водойми є суттєвою проблемою для всіх регіонів країни. Але все ж однією їх основних причин більшості випадків загибелі риби - це змита дощами з полів хімія. Потрапляючи в водойми, вона як «напалм» випалює в них все живе. В результаті гине не тільки водні мешканці, а й бобри, качки. Збиток, нанесений рибному господарству і природі, колосальний! Незважаючи на Водний та Земельний Кодекс, які чітко регламентують відстань природоохоронної берегової території, на якій господарська діяльність заборонена, сільхоз угіддя впритул підійшли до наших водойм. Після дощів хімія потрапляє у водойми. Збиток, нанесений рибному господарству і природі, колосальний!



Прикладів масових отруєнь водних живих ресурсів багато. Півтора місяці тому картонно-паперовий комбінат отруїв річку Уж в Житомирській області. У ній загинуло все живе. Місцеві жителі вийшли на акцію протесту і перекрили автомобільну трасу. Їх терпіння лопнуло ... адже подібні отруєння відбуваються п'ятий рік поспіль ... і до сих пір ніхто не покараний.



Отруєння річки Рось переповнила список постраждалих водойм. Слід нагадати, що в минулому році на річці Рось теж сталася масова загибель риби в межах Корсунь-Шевченківського району Черкаської області. За результатами лабораторних досліджень було зафіксовано перевищення вмісту забруднюючих речовин від 3 до 6 раз. Орієнтовні збитки, порахований рибоохороною, склали близько 285 млн грн.



Харківська область найближчим часом може зіткнутися з наслідками серйозної екологічної катастрофи. Одна з ключових для регіону річок забруднена гниючим м'ясом. Невідомі зловмисники викинули в річку Хотимельку, яка є притокою річки Сіверський Донець, близько тонни гниючого курячого м'яса. Гниль поступово пливе вниз за течією у напрямку до Печенізького водосховища. Це загрожує всьому регіону масштабною катастрофою. Враховуючи, що в області стоїть дика спека, наслідки цієї катастрофи складно уявити.



Річки отруєні води несуть в море. Це призвело до того, що в море забруднюється верхній придонний шар води, в якому мешкає молодь риб. Зараз під Одесою спостерігається масове цвітіння Чорного моря. У мережі показують страшні кадри забрудненого моря. Водорості що гниють утворили уздовж берега суцільну зелену масу. Спека і дощі спровокували цвітіння водоростей Nodularia spumigena. Це небезпечно гіпоксією, тобто водорості біля берегів відбирають кисень з води і не дають можливості жити ніяким іншим організмам. Якщо зайти в гущу водоростей, що відмирають, то можна отримати легкий опік шкіри. А ось потрапляння всередину організму може викликати отруєння. Варто зазначити, що офіційних заборон купання в морі поки немає.



На жаль, цей список можна дуже довго продовжувати ...



В результаті всього перерахованого в наших водоймах катастрофічно знижується чисельність риби.



Це не поодинокі випадки отруєння водойм. У 2018 році було отруєно все або майже все живе в 1200 вітчизняних водоймах. Ще в 980 водоймах відбулися заморні явища риби, причиною яких вважали зменшення кількості розчиненого у воді кисню через спеку і розростання синьо-зелених водоростей, які при гнитті виділяють токсини і спалюють розчинений у воді кисень - каже голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.



В Україні не залишилося чистих річок. У деяких з них все складніше знайти воду в гримучої суміші сільськогосподарських добрив, каналізаційних і промислових стоків.



Дослідники Національної геофізичної обсерваторії назвали найбільш забрудненими річками в Україні Сіверський Донець, Дністер, Сулу, Західний Буг і Кальміус.



Фахівці Асоціації рибалок України говорять про тушки риби, що спливає черевом догори в припливі Західного Бугу, річці Полтва. Риба в таких річках не просто гине, а зникає цілими видами. В цілому, за підрахунками вчених, поголів'я риб за останні десятиліття зменшилася мінімум в 100 разів, подрібніли і самі особини.



Тому ми сьогодні і говоримо про серйозні загрози для водних ресурсів. І якщо їх не почати вирішувати, то незабаром про питну воду з наших річок можна буде забути. Такий стан водойм загрожує Національної Екологічної Безпеки країни. Ми за роки Незалежності створили ряд прекрасних законів, потрібно починати вчитися їх виконувати! - каже Олександр Чистяков - Досить знущатися над нашими річками. Необхідно категорично заборонити неочищені стоки! А порушників повинні чекати серйозні санкції, аж до кримінальної відповідальності. Потрібно припинити напівзаходи. Підприємства, які не хочуть встановити очисні споруди необхідно закривати. Потрібно впроваджувати нові цивілізовані підходи до використання природних водних ресурсів.



Україна починає страждати від нестачі чистої води…



Асоціація рибалок України вважає, що якби працював «закон», і служби належно виконували покладені на них державою обов'язки, якби кілька отруйників наших річок отримали б жорстке покарання, а чиновники несли відповідальність за прийняті ними рішення, то факти вбивства наших річок значно знизилися. Сьогодні мінімальні штрафи явно не зупиняють підприємства, яким набагато вигідніше їх заплатити, ніж проводити модернізацію або будівництво очисних дорогих споруд. А місцеві ради намагаються реалізувати кожен метр землі, навіть якщо це природоохоронна берегова територія.



Щорічно збитки нанесені природі і рибному господарству від загибелі водних живих ресурсів обчислюються сотнями мільйонів гривень.



Ми просто злочинно розпоряджаємося своїми природними багатствами. Асоціація рибалок України вважає, що Україні давно вже потрібна НОВА Водна ПОЛІТИКУ !!!! Прісну воду необхідно визнати стратегічним ресурсом країни і підходити до його використання з усією відповідальністю! Без розуміння цього нас може очікувати похмура перспектива - переконані в Асоціації рибалок України - Треба вірити, що розум і щира любов до свого краю переможуть жадібність чиновників намагаються нажитися на нашому здоров'ї, яке залежить від майбутнього наших водойм. Прийде в кожен будинок чиста, кришталева, здорова, жива вода!

Прес служба Асоціації рибалок України