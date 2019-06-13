В Рудно відкрили нову амбулаторію сімейної медицини Суспільство | 13-06-2019, 17:50 0 62







Ще одна сучасна амбулаторія сімейної медицини запрацювала у Львові. Місто капітально відремонтувало приміщення в смт. Рудно на вул. Шевченка, 64, й перемістило туди амбулаторію № 2 КНП «5-а міська клінічна поліклініка м. Львова», яка до цього часу була на вул. Грушевського, 48. Тож тепер мешканці Рудно мають усі необхідні та зручні умови для лікування неподалік від дому. Це уже 19 сучасна амбулаторія сімейної медицини у Львові.

«Ми продовжуємо наближувати первинну медичну допомогу до мешканців. Раніше мешканці Рудно обслуговувалися у пристосованому приміщенні на сусідній вулиці, але воно було в аварійному стані, тому питання створення нової амбулаторії було надзвичайно актуальним. Тому з кінця 2017 року розпочали ремонтні роботи, і з 1 лютого цього року ця амбулаторія запрацювала тут — на вул. Шевченка, 64. Загальна вартість цієї амбулаторії — 11,2 млн. грн. А це повністю капітальний ремонт з реконструкцією приміщень реконструкція, відновлення всіх мереж, електрика, газ, водовідведення і обладнання. Це паркова зона, де можна відпочити, погуляти, гарно зроблений благоустрій навколишньої території.



Ця амбулаторія, як й інші амбулаторії у Львові — а їх є уже 19, оснащена необхідним медичним обладнанням та технікою, працюють фахові лікарі. Тому мешканці, які живуть тут, також мають змогу отримати консультацію чи допомогу лікаря в зручних умовах недалеко від дому.



Також хочу зауважити, що декларацію з лікарем уже підписали 82% приписного населення Львова, що становить понад 620 тисяч мешканців. Тобто щоразу кількість мешканців, які обрали свого лікаря, збільшується. Тож усіх, хто ще не підписав декларацію, закликаємо не зволікати. Адже для мешканця підписана декларація є гарантією того, що він отримає якісну безкоштовну первинну допомогу лікаря, якому довіряє", — розповів начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.



Зі слів головного лікаря 5-ї міської клінічної поліклініки Бориса Лемішка, амбулаторія в смт. Рудно обслуговує 6 300 мешканців. В новоствореному медичному закладі є реєстратура, кабінет прийому сімейних лікарів, кабінет матері та дитини, кабінет невідкладної медичної допомоги, маніпуляційна, лабораторія, фізіотерапевтичний кабінет, кабінет щеплень, кабінет лікувального масажу, а також палати денного стаціонару. Тут працюють 4 сімейних лікарів, 6 медичних сестер, медична сестра фізіотерапевтичного кабінету, а також масажист.



Як зазначає завідувач амбулаторії сімейної медицини Юлія Мокрик, в амбулаторії можна швидко та якісно отримати консультації, пройти обстеження, здати аналізи, можуть отримати медикаментозне лікування, ін’єкції та інгаляції тощо.



«Пацієнти можуть пройти лабораторні обстеження — а це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, на цукор крові, холестерин, можна виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла, зробити електрокардіограму, швидкі тести на вагітність, тропоніни, вірусні гепатити, ВІЛ. Окрім цього, пацієнти можуть отримати фізіотерапевтичні процедури — можна зробити інгаляції, тубус-кварц та увч-терапію. А також — масаж, та лікування у денному стаціонарі — є відповідні палати; а в разі необхідності — невідкладну медичну допомогу. Також у нас є В нас є кабінет матері і дитини, де мама може прийти погодувати дитину, переодягнути, а також ми зробили такий дитячий куточок, щоб діти мали змогу після проведення фізіотерапевтичних процедур, або коли є затяжний прийом у сімейного лікаря, зачекати в такій кімнатці», — зазначає вона.



Первинну допомогу в амбулаторії сімейні лікарі надають упродовж робочого тижня з 08.00 до 19.00 год., в суботу — з 09.00 до 15.00 год., а в неробочі години сімейні лікарі консультують пацієнтів по телефону.



Для створення амбулаторії сімейної медицини загалом використали 11,2 млн. грн. Роботи виконувало ЛКП «Рембуд» із жовтня 2017 року.



Додамо, що в цьому році нову амбулаторію також відкрили й для мешканців мікрорайону Знесіння на вул. Б. Хмельницького, 195. А також — розпочали ремонтні роботи на вул. Шевченка, 350 в Рясному для створення там амбулаторно-поліклінічного відділення.