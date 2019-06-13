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У театрі «Воскресіння» активно ведеться реконструкція

Суспільство | 13-06-2019, 17:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 65 65    
У театрі «Воскресіння» активно ведеться реконструкція
Львів — культурна столиця України. Мерія активно здійснює ремонтні роботи у трьох з п’яти міських театрах: Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки, Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» і Перший театр. Найбільше зусиль за останні роки докладено в ході капітального ремонту академічного театру «Воскресіння».
Загалом на галузь культури з бюджету розвитку 2019 року було виділено понад 51 мільйон гривень, з яких 5 550 000 грн скеровано на театри.

«У нас є 5 міських театрів, в частині з яких триває активна пора ремонтів. Сьогодні ми знаходимось в театрі «Воскресіння», який є нашою театральною перлиною. Не думаю, що хтось з театрів України, хто робить вуличні вистави, зможе зробити конкуренцію цьому театру.

Важливо, щоб сама інфраструктура, коли відвідувачі приходять в театр, була якісною. Сьогодні сцена, підлога, крісла, частина балконів вже є завершеними, але це лише перша частина роботи. Попереду ще є певні роботи, але ми вже всіх запрошуємо сюди на вистави", — сказав Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.

«Наше завдання, як керівного органу — створювати для інституцій культури сприятливі можливості, щоб працівникам дійсно хотілось творити. Тому ми не лише робимо ремонтно-реставраційні роботи, а й постійно виділяємо кошти на обладнання. Минулого року на це ми виділяли театром по 100 тисяч гривень, а цього року — 260 тисяч», — наголосила Наталія Бунда, директорка департаменту розвитку ЛМР

На Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» за останні три роки було виділено близько 1,5 млн грн. За цей час і кошти у театрі «Воскресіння»:

· Встановлено нові вхідні двері і вікно.

· Встановлено нові двері в глядацькій залі.

· Відремонтовано вестибюль та закуплено нові світильники у вестибюлі.

· Покладено новий паркет в глядацькому залі.

· Зроблено поліпшене штукатурення стін, стелі, колон та балконів у глядацькому залі.

· Зроблено поліпшене фарбування стін, стелі, колон та балконів у глядацькому залі. Закуплено світильники у глядацькій залі. Відремонтовано колони, стеля, стіни на сцені закуплено нові крісла для глядачів.

· Замінено покриття сцени.

· Облаштовано бетоні сходи в підвальні приміщення під сценою для майбутніх гримерних кімнат.

· Влаштовано гідроізоляцію з гідроізоляційної мембрани та зроблена бетонна стяжка в підвальних приміщеннях.

· Облаштована театральна апаратна площею 210 м².

· Розроблено проектно-кошторисну документацiю на облаштування гримерок театру, проекту вентиляції та електропостачання у приміщенні театру.


«Вся проблема була в тому, що під час грози у 2017 році не витримала водостічна система і були затоплені стелі театру. Саме з цього ми починали ремонтні роботи. До того тут дуже мало що робилось, тому театр був в досить плачевному стані. Зараз вже зроблено досить багато і театр є комфортним, гарним і чистим», — розповіла Галина Ткачук, заступниця директора театру «Воскресіння».

Довідка щодо ремонтів у інших театрах міста

Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки

У 2019 році заплановано продовження реставраційно-ремонтних робіт дахів та фасадів Львівського драматичного театру ім. Лесі Українки, які почались минулого року. В 2018 році на ці роботи виділяли 6 800 000 грн. З бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік передбачено 3 100 000 грн, але це не кінцева сума, гроші будуть додаватись.

Станом на зараз відремонтовано майже всі зовнішні та внутрішні фасади, тривають роботи по ремонту системи опалення (у 2018 році на опалення скерували 134 727 грн, а 2019 — заплановано ще 100 000 грн). Планується розпочати ремонтні роботи внутрішнього дворика театру, на які у міському бюджеті м. Львова вже передбачено 600 000 грн. Наступного тижня стартують активні роботи по каналізаційних мережах. Паралельно з цим ще ведеться проект по малій сцені театру: цього року планують зробити проект, а на наступний — реалізувати його.

Перший театр

Минулого року у Першому театрі зробили умови доступності: пандус на вході, санвузол для людей з інвалідністю. На ремонтні роботи у цього театрі в міському бюджеті на 2019 рік передбачено 100 тисяч гривень. Виготовляється проектно-кошторисна документацiя на ремонт внутрішнього дворика та капітальний ремонт театру (нові крісла, нова сцена, інклюзивність).
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