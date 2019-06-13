Мерія і дирекція музею «Личаківський цвинтар» закликає мешканців проявляти належну повагу до місць поховань Суспільство | 13-06-2019, 17:57 0 58 На Гарячу лінію міста надійшло звернення, з фотографіями, на яких люди засмагають на території Марсового поля. Мерія і дирекція ЛКП «Музей „Личаківський цвинтар“» закликає мешканців проявляти належну повагу до місць поховань померлих та припинити вигулювати собак, засмагати, влаштовувати розваги на Личаківському військовому кладовищі по вул. Мечникова (Марсове поле).



У свою чергу дирекція музею також звертається до поліції з проханням реагувати на здійснення правопорушень на цьому меморіалі та вживати заходів адміністративного впливу.



Довідково



Під час Першої Світової війни поруч з Личаківським кладовищем був створений цвинтар для загиблих військовослужбовців австрійської і союзних армій (німецької, турецької) і Українських Січових Стрільців.



Цвинтар мав головний вхід від нинішньої вулиці Черемшини, де до нашого часу збереглась мурована брама, відреставрована музеєм «Личаківський цвинтар» у 2013 році.



У 1946−1947 pp. радянська влада зрівняла з землею і перекопала Австрійський військовий цвинтар, а на його місці влаштували цивільні та військові поховання. У нижній частині колишнього цвинтаря було створено новий, на якому поховано у 1945−1950 pp. воїнів радянської армії.



У 1989 р. у верхній частині військового меморіалу встановлено металевий хрест в пам’ять про січових стрільців, старшин, учасників Листопадового чину 1918 р.



У 1994 р. та у 1999 р. на меморіалі було перепоховано останки жертв політичних репресій, в’язнів Замарстинівської тюрми. На місці поховань жертв політичних репресій встановлено два нагробки у формі січових хрестів.



У 2008 році на Личаківському військовому кладовищі розпочато будівництво меморіалу воїнів УПА «Стіна Пам’яті».