«Відповідно до програми „Львів-2020“ у нас має бути багато амбулаторій», — А. Садовий Суспільство | 13-06-2019, 18:02 0 60





Ще одна сучасна амбулаторія сімейної медицини запрацювала у Львові. Місто капітально відремонтувало приміщення в смт. Рудно на вул. Шевченка, 64, й перемістило туди амбулаторію № 2 КНП «5-а міська клінічна поліклініка м. Львова», яка до цього часу була на вул. Грушевського, 48. Тож тепер мешканці Рудно мають усі необхідні та зручні умови для лікування неподалік від дому. Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий під час огляду амбулаторії, розвиток мережі первинної медицини поближче до спальних районів — це пріоритет програми «Львів-2020».



«Це ми оглянули 19-ту амбулаторію сімейного типу, яка є тут в Рудно. Завжди є бажання зробити щось краще і більше. Сьогодні хочу публічно озвучити, що якби не Ірина Подоляк, то в Рудно нова амбулаторія так швидко не з’явилась би. Рік часу тривали роботи, з міського бюджету ми використали більше 11 млн грн. Сьогодні є прекрасна амбулаторія, яка зроблена на найвищому рівні — тут можна прийти, отримати якісні послуги, і 6,5 тис людей, які живуть в Рудно, мають прекрасні умови. Лікарі задоволені, зарплата біла.



Ірина Подоляк дала цікаву ініціативу — вона хоче сюди привезти міністра охорони здоров’я пані Супрун, щоб вона провела зустріч з мешканцями і напряму поспілкувалась щодо змін, які вона планує робити. Думаю, буде критика, але такі дискусії потрібні.



Велика подяка всім будівельникам і мешканцям Рудно, бо вони заслуговують на нормальні, людські умови. Цей стандарт сьогодні тут є", — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.



«Ми продовжуємо наближувати первинну медичну допомогу до місць щільного проживання населення, щоб людям було ближче добратися до медичного закладу, і щоб обслуговування було комфортнішим. Тому проведено капітальний ремонт з реконструкцією приміщень на вул. Шевченка, 64 під створення тут сучасної амбулаторії сімейної медицини для мешканців Рудно. Нова амбулаторія, як й інші амбулаторії у Львові, оснащена необхідним медичним обладнанням та технікою, працюють фахові лікарі. Тому мешканці, які живуть тут, також мають змогу отримати консультацію чи допомогу лікаря в зручних умовах недалеко від дому.



Також хочу зауважити, що декларацію з лікарем уже підписали 82% приписного населення Львова, що становить понад 620 тисяч мешканців. Тож усіх, хто ще не підписав декларацію, закликаємо не зволікати. Адже для мешканця підписана декларація є гарантією того, що він отримає якісну безкоштовну первинну допомогу лікаря, якому довіряє", — розповів начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.



Зі слів головного лікаря 5-ї міської клінічної поліклініки Бориса Лемішка, амбулаторія в смт. Рудно обслуговує 6 300 мешканців. В новоствореному медичному закладі є реєстратура, кабінет прийому сімейних лікарів, кабінет матері та дитини, кабінет невідкладної медичної допомоги, маніпуляційна, лабораторія, фізіотерапевтичний кабінет, кабінет щеплень, кабінет лікувального масажу, а також палати денного стаціонару. Тут працюють 4 сімейних лікарів, 6 медичних сестер, медична сестра фізіотерапевтичного кабінету, а також масажист.



Як зазначає завідувач амбулаторії сімейної медицини Юлія Мокрик, в амбулаторії можна швидко та якісно отримати консультації, пройти обстеження, здати аналізи, можуть отримати медикаментозне лікування, ін’єкції та інгаляції тощо.



«Пацієнти можуть пройти лабораторні обстеження — а це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цукор крові, та зробити забір крові на біохімічні дослідження, можна виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла, зробити електрокардіограму, швидкі тести на вагітність, тропоніни, вірусні гепатити, ВІЛ. Окрім цього, пацієнти можуть отримати фізіотерапевтичні процедури, масаж, лікування у денному стаціонарі, а в разі необхідності — невідкладну медичну допомогу», — зазначає Юлія Мокрик.



Первинну допомогу в амбулаторії сімейні лікарі надають упродовж робочого тижня з 08.00 до 19.00 год., в суботу — з 09.00 до 15.00 год., а в неробочі години сімейні лікарі консультують пацієнтів по телефону.



Для створення амбулаторії сімейної медицини загалом використали 11,2 млн. грн. Роботи виконувало ЛКП «Рембуд» із жовтня 2017 року.



«6,5 тис мешканців Рудно сьогодні мають цю прекрасну амбулаторію. Ще 1,5 роки тому тут були розвалини. З нуля все перебували, зробили. Велика подяка депутату пані Ірині Подоляк, яка сприяла тому, що ми робили швидко і якісно. Якби не позиція пані Ольги Посипанко, то тут і землю кругом би порозкрадали. Завдяки цим жінкам Рудно має якісну, сучасну амбулаторію. Велика подяка мешканцям Рудно, бо вони давно заслуговували на таку якісну поліклініку.



Місто виділило більше 11 млн грн. Ці кошти пішли і на ремонт будівлі, і на закупівлю обладнання. Зробили все якісно, я не бачу різниці між амбулаторіями сімейної медицини, які є в різних районах міста Львова. Це вже 19-та амбулаторія сімейної медицини. Ми плануємо в кожному мікрорайоні міста мати якісну та сучасну амбулаторію, бо тут ти себе почуваєш, як вдома. Ти знаєш усіх лікарів, можна тут провести ін’єкції, уколи, є окремі кабінети. Такі речі для нас у пріоритеті. Кошти будемо знаходити", — додав міський голова Львова Андрій Садовий.



Додамо, що в цьому році нову амбулаторію також відкрили й для мешканців мікрорайону Знесіння на вул. Б. Хмельницького, 195. А також — розпочали ремонтні роботи на вул. Шевченка, 350 в Рясному для створення там амбулаторно-поліклінічного відділення.



Також сьогодні під час виїзду Ірина Подоляк, народний депутат України, підняла питання щодо облаштування амбулаторії в Рясному.



«Однозначно. Якщо підрядники готові робити швидко, тоді простіше знайти додаткові кошти і зробити це в цьому році, бо тоді це буде коштувати для бюджету менше. Ціни ростуть, вартість оплати праці збільшується. Тому прохання — робити якісно і швидко, бо люди сьогодні хочуть мати хороші умови.



Тут, в Рудно, взагалі була руїна, тут не було нічого, відновили все з нуля. По програмі «Львів-2020″ у нас має бути багато амбулаторій. Ми йдемо по черзі. Якщо в якомусь мікрорайоні потрібна амбулаторія, ми її викуповуємо, або беремо в оренду. Такі амбулаторії повинні бути, бо тут люди себе почувають гідно. Я прихильник максимальної кількості таких амбулаторій сімейного типу. Ми знайдемо і гроші, і можливості. Тут Рудно підтримало, наше ЛКП робило ремонт», — додав Андрій Садовий, міський голова Львова.



Також мер доручив управлінню охорони здоров’я міста підсилити роботу щодо облаштування амбулаторії сімейної медицини в мікрорайоні вул. Стрийської.