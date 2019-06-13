Ремонтні бригади «Львівтеплоенерго» продовжують аварійні роботи у Франківському і Шевченківському районах Суспільство | 13-06-2019, 18:12 0 63 Ремонтні бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» продовжують роботи з ліквідації поривів на теплових мережах у Франківському і Шевченківському районах. За інформацією головного інженера підприємства Володимира Штейбарта, під час ремонтних робіт виникли додаткові роботи, які не вдасться завершити сьогодні до кінця дня. Тому відновлення подачі гарячої води до 113 будинків у Франківському і 97 будинків у Шевченківському районах відбудеться завтра, після завершення ремонту.



«Пориви виникли на магістральних теплових мережа. Це труби великого діаметру. Потрібно було здренувати великий об’єм води і лише після цього приступити до зварних робіт. Однак під час ремонту виник додатковий об’єм робіт. Тому усі роботи не вдасться завершити сьогодні до кінця дня. Відповідно відновлення гарячої води до споживачів від цих мереж відбудеться завтра», — розповів головний інженер ЛМКП «Львівтеплоенерго» Володимир Штейбарт.



Нагадаємо, вчора, з 22.00 год було призупинило подачу гарячої води до 97 житлових будинків у Шевченківському районі, у зв’язку з аварійними роботами на магістральному трубопроводі на вул. Миколайчука. Це будинки на вул. Мазепи, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 35, вул. Миколайчука, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40, вул. Тичини, 12, 17, 18, вул. Селянська, 12, вул. Льняна, 9,15, вул. Хвильового, 17, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 44, 56, вул. Лінкольна, 29, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 57, вул. Студинського, 4, 6, 12, вул. Розточчя, 168, вул. Леннона, 25, 27, 33, вул. Плугова, 2, 2а, 4а, 6а, 7, 8, 8а, 10, 10а, 14, вул. Щурата, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18.



Також призупинено подачу гарячої води до 113 будинків у Франківському районі — усі будинки на вул. Наукова та вул. Пулюя, та будинки на вул. Тролейбусна, 7, 10, 12, 14, вул. Кн. Ольги, 69, 71, 73, 75, 77, вул. Кульпарківська, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, вул. Симоненка, 7, 9, 11, 13, у зв’язку з поривом на магістральній тепловій мережі на вул. Стрийська.



Адміністрація ЛМКП «Львівтеплоенерго» просить вибачити за незручності, у зв’язку з аварійними роботами.