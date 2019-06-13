Для мешканців Рясне-1 створять амбулаторно-поліклінічне відділення Суспільство | 13-06-2019, 18:15 0 72

Для мешканців мікрорайону Рясне-1 в наступному році планують відкрити амбулаторно-поліклінічне відділення, щоб і вузькі спеціалісти мали відповідні умови для прийому пацієнтів. Адже там уже функціонують дві сучасні амбулаторії сімейної медицини, в яких можна отримати увесь комплекс первинної допомоги.

«Цього року ми відкрили дві нових амбулаторії — для мешканців мікрорайону Знесіння на вул. Б. Хмельницького, 195, та для мешканців смт. Рудно на вул. Шевченка, 64. Також зараз розробляємо проектно-кошторисну документацію на реконструкцію приміщення на вул. Дністерській, щоби там розпочати роботи до кінця року і наступного року відкрити там амбулаторію.



Окрім того, також розпочато роботи в мікрорайоні Рясне-1 зі створення амбулаторно-поліклінічного відділення, тому що в Рясне не вистачає такої поліклініки. Хоча там відновлені і відремонтовані дві амбулаторії сімейної медицини, із сучасним обладнання, проте для вузьких спеціалістів умови там не дуже добрі. Загалом там дуже великий обсяг робіт, загальна вартість цього об’єкта — понад 15 млн. грн.", — розповів начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.



«Ставлення до людей, місця, куди люди звертаються, повинні бути наповнені гідністю. І ми бачимо сьогодні, що це місце є приємним, і що сюди приємно зайти, і що це зовсім інший рівень стосунків між пацієнтом і лікарем. З січня починається другий етап медичної реформи, яка буде стосуватися клінік. Тому прошу, щоб наступна, 20-та амбулаторія, була в Рясному. Бо там почалися роботи, і в наступному році плануємо її відкрити», — зазначила Ірина Подоляк, народний депутат України.



Також вона зазначила, що планує організувати зустріч міністра охорони здоров’я України із мешканцями смт. Рудно, щоб поспілкуватися щодо змін в системі охорони здоров’я, які плануються в державі.